“الكابينيت” الإسرائيلي يجتمع لبحث التصعيد في غزة 

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خلال ساعات لبحث التصعيد في قطاع غزة، وذلك بعد تبادل الضربات العسكرية بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ فجر اليوم.

أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري “كان”، مساء اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز، بأن “الكابينيت”، أو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيجتمع خلال ساعات؛ لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، بعد تبادل الضربات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي على صفحته الرسمية على “تويتر”:ستجتمع الحكومة الوزارية المصغرة “الكابينيت” خلال ساعات، بدلا من الأثنين والأربعاء القادمين، فإن الكابينيت قرر الاجتماع لبحث التصعيد في غزة، والإطلاع، أولا بأول.

