المتوسط:

اصطدم رجلا شرطة كانا على دراجة نارية خلال العرض العرض العسكري للعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل).

ووقعت الحادثة أمام أعين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والضيوف الآخرين. وبعد الاصطدام، نهض رجلا الشرطة بنفسيها وعادا إلى الاستعراض العسكري تحت تصفيق الأشخاص المتواجدين على المنصة، وفق شبكة “ABC” الإخبارية.

ولم تعلق الشرطة والدرك الوطني على الحادثة. وعلى ما يبدو، أن سبب وقوع الحادثة أن أحد السائقين لم يتمكن من حساب مسار الدخول إلى الساحة.

The post فيديو .. تصادم دراجتين ناريتين للشرطة الفرنسية أمام ماكرون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية