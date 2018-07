جنود الدبابات السوريون يجربون دبابة جديدة متطورة في روسيا

المتوسط:

يشارك جنود الدبابات السوريون للمرة الأولى في مسابقة الألعاب العسكرية الدولية هذا العام.

وإجمالا تشارك فيها فرق 21 دولة منها سوريا والصين وفنزويلا والهند وفيتنام.ويُتوقع أن تستخدم جميع الفرق المشاركة باستثناء الفريق الصيني، دبابات “تي-72بي” الروسية.

ودبابة “تي-72بي” هي النسخة الأحدث الأكثر تطورا لدبابة “تي-72″، وهي مزودة بمحرك تعادل قوته 1130 حصانا، وبنظام إدارة النيران المؤتمت وجهاز التنشين “سوسنا أو” وآلة تعقُّب الهدف ومدفع متطور عيار 125 ملم…

ووفق بيانات صانع الدبابات (مصنع “أورال فاغون زافود” في مدينة نيجني تاغيل الروسية) تم إعداد 80 دبابة تقريبا للمشاركة في سباق الدبابات المقام في بلدة ألابينو في ريف موسكو في الفترة 28 يوليو/تموز — 11 أغسطس/آب ضمن الألعاب العسكرية الدولية — 2018.

