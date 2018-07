أكد رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن أفريقيا بحاجة إلى دعم روسيا.

وقال أونديمبا: “أفريقيا بحاجة إليكم، بلادكم واسعة، بلد لديه إمكانات كبيرة ويمكن أن تحقق الكثير لصالح القارة”.

وأشار أونديمبا إلى أن روسيا لا تقف جانبا بما يتعلق بحل الصراعات في القارة الأفريقية، ولا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى، “أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً لو قمنا بتجميع جهودنا لتحقيق السلام في هذا البلد”.

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الغابون وتطورها بوتيرة جيدة، على الرغم من أن حجم التبادل التجاري ليس كبيراً.وقال بوتين: “بالتأكيد لدينا ما يجب القيام به، بما في ذلك حل الأزمات الإقليمية في وسط أفريقيا”.

هذا وقد وصل رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، ومن المقرر غدا مشاهدة مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجري منافساتها في روسيا، ستقام يوم 15 تموز/يوليو في موسكو، على ملعب “لوجنيكي” بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

The post رئيس جمهورية الجابون لنظيره بوتين: أفريقيا بحاجة إلى روسيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية