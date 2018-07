بالفيديو .. أول تصريحات لـ “صبية كهف تايلاند” بعد إنقاذهم

المتوسط:

أدلى الصبية الـ 13، الذين كانوا متحجزين بداخل كهف في تايلاند، بأول تصريحات لهم، بعد إنقاذهم وخروجهم من محنتهم.

ويظهر الصبية في الرسالة المصورة، وهم يتوجهون من أسرة علاجهم في المستشفى، بالشكر لعمال الإنقاذ الذين بذلوا مساعي مضنية لإنقاذهم، ويبدو الصبية في الفيديو وهم في حالة جيدة، ويجلسون وهم يرتدون أقنعة جراحية، استعدادا للم شلمهم مع أسرهم في غضون أيام.

وبينما يقول أحد الصبية: “أنا في صحة جيدة الآن”، فيقول آخر وهو يبلغ من العمر 14 عاما: “شكرا لإنقاذكم لي”، وصرح وزير الصحة العامة في تايلاند، بيياساكول ساكولساتاياتور، السبت 14 يوليو/تموز الجاري، إن صحة جميع الـ 13 تحسنت، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بالتهاب رئوي، وأنهم سيكونون قادرين على العودة إلى ديارهم يوم الخميس 19 يوليو، بحسب “رويترز”.

وحوصر الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما مع مدربهم البالغ من العمر 25 عاما أثناء استكشافهم مجموعة من الكهوف يوم 23 يونيو/حزيران بعد التدريب، حيث غمرت مياه أمطار موسمية غزيرة الأنفاق.

وقال وزير بياساكول ساكولساتايادورن للصحفيين إن صحة الفتية والمدرب تحسنت وإن بعضهم كان يعاني التهابا رئويا لدى إنقاذهم، لكنهم يتماثلون للشفاء الآن.

وأضاف أنه سيُسمح لهم بمغادرة المستشفى الواقع في بلدة تشيانج راي بشمال تايلاند يوم الخميس.

وقال إن بعضهم فقد من وزنه ما يصل إلى خمسة كيلوجرامات لكنهم استعادوا بعض هذه الكيلوغرامات وتحسنت شهيتهم أيضا.

