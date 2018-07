المتوسط:

قال المتحدث باسم حرجة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن الحركة توافق على التهدئة مع إسرائيل بدءا من الثامنة مساء اليوم استجابة لوساطة مصرية.

وتأتى التهدئة في ظل تبادل إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل وشن غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في بيان، إلى أن ” اتصالات مكثفة جرت خلال الساعتين الماضيتين للتوصل لاستعادة الهدوء”.

وتابع “نحن تعاطينا مع الجهد المصري ووافقنا على الهدوء اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على أن يلتزم الاحتلال بوقف العدوان”.

وأوضح شهاب ” من جانبنا نؤكد مجددا على حقنا في الرد على أي انتهاك صهيوني”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قدهاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، لترد الحركة بإطلاق العشرات من القذائف والراجمات من القطاع، ونجحت “القبة الحديدية” في إسقاط ست منها فقط.

The post حركة الجهاد توافق على التهدئة مع إسرائيل استجابة لوساطة مصرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية