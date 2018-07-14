مفاجأة كتاب ومثقفي وادباء ليبيا للشعب الليبي … بقلم / محمد علي المبروك

في سنوات معدودة تقلب فيها الشعب الليبي على صفيحا ملتهبا كأنه قطعة من جحيم غيبي حضر في حاضر الشعب الليبي وقد تدخل كتاب وادباء ومثقفي ليبيا بمقالاتهم ونصوصهم وأحاديثهم عبر كافة الوسائل لإرشاد من يملك الامر الى سبل كفيلة بإخراج الشعب الليبي من لهيب الحياة الليبية الذي يلسعه كل يوم ولكن مقالاتهم ونصوصهم وأحاديثهم وجدت عيونا لاتبصر وأسماعا لاتسمع وعقولا لاتفقه وكأن من يحكم ليبيا على التعاقب الأنعام والأنعام اهدى الى السبل الرشيدة اذا أشار وهش لها الراعي .

تحزننا حزنا عظيم وتؤلمنا ألما دامي ذميم البلايا العاصفة بالشعب الليبي التى بلغت كل ليبي والمخرج منها واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار ولكن من تولى ليبيا تعاقبا يأبا الا ان يبقي الشعب الليبي في هذه العاصفة وهيهات هيهات لمن تولى ليبيا ان يبقي الشعب الليبي في عاصفة الاطماع والجشع .

استوجب منا الامر التحرك لاجل ليبيا تحركا ماضيا لن يسكن الا ان تسكن العواصف اللاطمة للشعب الليبي فأصبح الآن هناك تحالف ووحدة ثقافية بين كتاب وادباء ومثقفي ليبيا من غربها وجنوبها وشرقها وكتاب ومثقفين ليبيين من خارج ليبيا وهى قوة وطنية ثقافية جاهزة للتدخل في الشأن الليبي بكافة الوسائل الحضارية ولاهدف لها الا انتشال ليبيا من مستنقعها ولان الكاتب والمثقف والأديب يجيد التدبير والتفكير يجري في المنطقة الغربية من ليبيا الاتصال بوجهاء المناطق وتم الاتفاق مع البعض منهم على ان يعتمدوا على آراء كتاب ومثقفي وادباء ليبيا فيما يتعلق بالشان العام ومنها اختيار الشخصيات الوطنية والابتعاد عن الاّراء القبلية والعصبية والحزبية وغيرها التى اضرت بليبيا والوقوف مع كتاب ومثقفي ليبيا في اي حراك او تظاهر او خروج واقولها مباشرة ان المنطقة الغربية من ليبيا يجرى العمل فيها تماما ولكنني افتقد حقيقة لحركة الاتصال فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى من ليبيا وأدعو كتاب ومثقفي المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى للاتصال والاتفاق مع وجهاء المناطق للاعتماد على آراء كتاب ومثقفي ليبيا ولن يكون الامر عسيرا مع الإرادة فالمنطقة الغربية من ليبيا اتصلت واتفقت مع وجهائها لوحدي وللعلم ان هذه البادرة مرصودة للانتخابات القادمة ومرصودة لاي حراك واي عمل من شأنه إنقاذ ليبيا يراه كتاب ومثقفي ليبيا ولو تطلب الامر ازالة كافة الاجسام التنفيذية والتشريعية الجاثمة على الارض الليبية بالاتفاق مع وجهاء المناطق الليبية فلن يكون وجود هذه الاجسام على حساب وجود الشعب الليبي .

ايها السادة هذه بادرة في العلن ونعمل عليها في وضح النهار وبوسائل وتدابير حضارية ومقصدها وطني خالص ومفتوح المشاركة فيها لكل ليبي دون إقصاء لأحد ولن يتعدى دور كتابكم ومثقفيكم التوجيه بالرأي الصائب والفكر السديد والتدبير الرشيد فكونوا معهم والى باقي الكتاب والمثقفين الليبيين الذين لم يشاركوا في البادرة اعتب عليكم بهذه التساؤلات ، الا تحتاج ليبيا الى توجيه ثقافي يرفعها من المستنقع المظلم ؟ الا تحتاج ليبيا الى حركة ثقافية تزحزحها من جمودها البائس ؟ الا تحتاج ليبيا لرأي المثقف والحكيم المثقف المدرك ؟ الا يحتاج ابناء وطنكم للمشورة وتدخلكم حتى تمسحوا دموعهم وتفرحوا قلوبهم ؟ هاهى السبل ممهدة أمامكم والمناطق الغربية من ليبيا ترحب بتدخلكم وننتظر المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية ان يتصل كتابها ومثقفوها بوجهاء مناطقها ولايكفي ان يكون الإحساس والفكر في المقال والنص بل لابد ان يخرج الإحساس والفكر من المقال والنص الى واقع على الارض وهذا الخروج هو ماينبغي ان يحدث في وطننا وقد حدث بهذه البادرة فلنحتشد معا ولنعمل معا ولنحمل هذا العبء معا ولكم التصرف ذاتيا في إطار توافقنا على هذه البادرة فلايوجد لهذه البادرة مسؤول او رئيس او منسق بل مسؤوليتنا ورئاستنا وتنسيقنا جماعي تضامني ، وحسبي الله فيما اقول الذي له القوة والحول .

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