إصابة أربعة فلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة

المتوسط:

أصيب أربعة فلسطينيين جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ فجر اليوم.

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز، أن أربعة من الفلسطينيين أصيبوا منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت فجر اليوم، على قطاع غزة، وضربت قائمة من الأهداف في القطاع.

وذكرت القناة في تغريدة على “تويتر” أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة تتوالى منذ ساعات الصباح الباكر، في وقت أصيب أربعة من الفلسطينيين جراء هذه الضربات المستمرة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد هاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، السبت، لترد الحركة بإطلاق العشرات من القذائف والراجمات من القطاع، ونجحت “القبة الحديدية” في إسقاط ست منها فقط.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في مستوطنات غلاف غزة منذ صباح اليوم، نتيجة لإطلاق هذه القذائف، رغم سقوط هذه القذائف في مناطق مفتوحة، ولم يصب أحد من المستوطنين.

