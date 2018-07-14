استشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على غزة

استشهد طفلان فلسطينيان، وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء غارة شنتها طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، على مدينة غزة، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن طفلين يبلغان (15 و16 عامًا) استشهدا آثر إصابتهما بجروح خطيرة، فيما أصيب 10 آخرين بفعل الغارة التي استهدفت بعدة صواريخ متتابعة، مبني قيد الإنشاء مكون من عدة طوابق غرب غزة.

وواصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية ومدفعية على قطاع غزة، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق "رشقات" من قذائف الهاون محلية الصنع على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وجاءت تطورات اليوم بعد استشهاد فلسطينيين، أحدهما أمس الجمعة، والآخر السبت، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 138، في احتجاجات شبه يومية ضمن "مسيرات العودة"، قرب الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني، منذ 30 مارس الماضي.

وتطالب مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة.

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