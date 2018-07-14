الحرس الثوري الإيراني: تصفية ثلاثة متشددين قرب الحدود مع العراق

نقلت وسائل إعلام رسمية، عن الحرس الثوري الإيراني، قوله إنه قتل ثلاثة متشددين في عملية أمنية نفذها، اليوم السبت، في غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا) إن "إرهابيين مناهضين للثورة"، خططوا لهجمات تخريبية بعد عبور الحدود إلى داخل إيران في منطقة كرمانشاه.

ولم يذكر البيان هوية المتشددين.

وتنشط جماعات كردية مسلحة مقرها شمال العراق في المناطق الحدودية.

وقال البيان إن متطوعًا محليًا كان يقاتل في صف الحرس الثوري قتل أيضًا، فيما أصيب متشدد رابع، وإن السلطات ضبطت أسلحة وذخيرة ومعدات خلال العملية الأمنية.

ولا تخضع الحدود بين إيران والعراق لرقابة محكمة، وليس هناك تنسيق يذكر بين قوات الأمن من البلدين.

وقال الحرس الثوري الشهر الماضي، إنه قتل تسعة متشددين خلال عملية أمنية في منطقة حدودية تقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال.

وفي 2017 شن متشددون من تنظيم "داعش" الإرهابي، هجمات منسقة على مبنى البرلمان في طهران، وعلى ضريح قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، جنوبي العاصمة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا.

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