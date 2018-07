حرق مقرات تابعة لـ”حزب الله” فى العراق وانقطاع الكهرباء بالنجف

المتوسط:

انقطع منذ قليل، التيار الكهربائي عن كامل محافظة النجف في العراق.وأفادت قناة “العربية” الفضائية، أنه تم إعلان حظر التجوال في المحافظة، وذلك بعدما قام متظاهرون بإحراق مقرات تابعة لكتائب “حزب الله” في محافظة النجف، أمس الجمعة.

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ليل أمس الجمعة توجيه عسكري لمحاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.

واقتحم مئات المحتجين المطار أمس وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في مدينة النجف التي تضم عدد من المزارات.

وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون “النقص الحاد في الخدمات العامة” مثل الكهرباء وسط درجات حرارة خانقة.

ووصل المحتجون أمس الجمعة إلى مطار النجف واقتحموه، وأكد نائب مدير مطار النجف جواد الكرعاوي وقوع خسائر مادية كبيرة بمحتويات مطار النجف، بعد اقتحامه من قبل محتجين، محملا المسؤولية لجهات سياسية وقيادة الشرطة بالمحافظة والمحافظ.

