المتوسط:

استقال رئيس وزراء هايتي، جاك غاي لافونتانت، مساء السبت، بعد احتجاجات على محاولة الحكومة لرفع أسعار الوقود.

وقال غاى لافونتانت في المجلس التشريعي في هايتي: “لقد قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية”، والذي قبلها”، بحسب وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وكانت مظاهرات اندلعت في هايتي، على ضوء رفع أسعار الوقود في البلاد والذي تم التراجع عنه، وأغلق محتجون الشوارع في هايتي يوم الأحد الماضي في الوقت الذي قام فيه بعض المتظاهرين بإتلاف أو نهب المتاجر، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في بعض المناطق.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة هايتي عن خططها لزيادة كبيرة في أسعار الوقود، 38% للبنزين، و47% للديزل و51% للكيروسين.

وأثار هذا الإعلان احتجاجات جماهيرية، حيث أغلقت الشوارع في العاصمة بورت أو برنس ومدن أخرى بحواجز من الحطام وإطارات محترقة.

وأدان مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، أعمال العنف التي اندلعت مؤخرا في هايتي على ضوء الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود، والتي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص.

وقال مجلس الأمن في بيان: “أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الأخيرة التي وقعت مؤخرا في هايتي، وجميع أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين التي أسفرت عن مقتل العديد، وتعرب عن تعازيها لأسر الضحايا”.

ودعا مجلس الأمن جميع أطراف هذه الأزمة إلى الحوار: “ندعو إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة”، مشدداً على ” الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار”، في البلاد.

وأكد مجلس الأمن دعمه التام للحكومة الشرعية في البلاد.

The post استقالة رئيس وزراء هايتى بعد احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية