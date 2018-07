المتوسط:

نشرت “دارة الملك عبد العزيز” صورة تاريخية نادرة، للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر الثامنة عشر.

ووفقا للحساب الرسمي لـ””دارة الملك عبد العزيز” على موقع تويتر، كانت الصورة خلال مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة الملك حسين بن طلال، ملك الأردن، للمملكة عام ١٩٥٣.

والملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك مؤسس المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

وبويع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملكاً للسعودية، يناير 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

The post شاهد .. صورة نادرة للملك سلمان وهو فى الثامنة عشرة من عمره appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية