حركة حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف 

قالت حركة حماس اليوم السبت إنه “لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف”.وقرر الجيش الإسرائيلي الاستمرار في العملية العسكرية في قطاع غزة وتوجيه ضربة قوية لحركة حماس.

وقالت الحركة إن “تعمد استهداف العدو لأطفال غزة، يكشف حجم جرائمه ووحشيته”.وأضافت أنها لن تتخلى عن “واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، والدفاع عنه والتصدي للعدوان مهما بلغت التضحيات”.

ونقل عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم على لسان نتنياهو، إجراء رئيس الوزراء مشاورات مع وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة الأجهزة الأمنية، وقرروا شن عملية قوية ضد الإرهاب الحمساوي.

وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم حرجة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن الحركة توافق على التهدئة مع إسرائيل بدءا من الثامنة مساء اليوم استجابة لوساطة مصرية.

