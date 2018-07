أول رحلة حج تصل الأراضى المقدسة قادمة من باكستان

المتوسط:

وصلت اليوم، السبت، أول رحلة حج قادمة هذا العام من جمهورية باكستان الإسلامية إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة، عبر مدينة كراتشى الباكستانية وعلى متنها 321 حاجا، والتى يتبعها اليوم 30 رحلة حج تضم جنسيات مختلفة، وسط منظومة خدمات متكاملة تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتم استقبال الحجاج من قبل العاملين بوزارة الحج والعمرة، بتمور العجوة والورد المدينى فى ضيافة سعودية أصيلة تبرز الحفاوة بضيوف الرحمن .

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة للشئون الزيارة بالمدينة المنوّرة، المُشرف العام على المسار الإلكترونى لحجاج الخارج محمد بن عبد الرحمن البيجاوى، أن الوزارة وبتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، تبذل قصارى جهدها في تنفيذ الخطط اللازمة لترتقى بخدماتها ومسؤولياتها المنوطة بها؛ للتسهيل على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم في راحة وطمأنينة.

ونوه “البيجاوى” بتدشين مبادرة “طريق مكة” بإشراف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ومشاركة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية باستقبال الحجاج في المنافذ بما فيها وزارة الحج والعمرة بمبادرة تستهدف إنهاء إجراءات دخول الحجاج من بلادهم قبل قدومهم للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

وتعتمد المبادرة على الاستفادة من المسار الإلكترونى لحجاج الخارج لإنهاء اجراءات الحجاج بما في ذلك الاستعداد المسبق الذي يشمل بيانات سكن الحجاج، وفرز أمتعتهم ببطاقات تميز اتجاه الحاج للسكن المخصص له، وإيضاح الوجهة التي سيتم نقل الأمتعة إليها بحيث تصل للحاج في غرفة سكنه.

وأشار” البيجاوى” إلى أن هناك فريقًا إشرافيًّا وآخر تنفيذيًّا للمبادرة من جميع الجهات المعنية بها يتابع منذ عدة أشهر مراحل التخطيط وإجراءات العمليات حتى بدء مرحلة التنفيذ اليوم؛ حيث وصل الحجاج وتوجهوا مباشرة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي إلى مقر سكنهم دون أي إجراءات في المطار، وتستهدف المبادرة نحو 40.000 حاج ماليزي و 70.000 حاج إندونيسى فى موسم حج هذا العام؛ سعيًا لتحسين خدمات ضيوف الرحمن وتجويدها، وتحقيق كل ما من شأنه راحة الضيوف الكرام.

وأبدى أعضاء مكتب شئون حجاج ماليزيا سعادتهم بالنقلة النوعية في خدمات استقبال الحجاج بها؛ حيث تم إنهاء إجراءات نحو ٤٨٣ حاجًّا قدموا في أول رحلة خلال مدة زمنية قدرت بنحو ١٥ دقيقة بكل يسر، وهو ما عبروا به عن خالص الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للعناية والرعاية التي يجدونها عامًا بعد عام؛ مثمنين تلك الجهود والعناية بضيوف الرحمن.

