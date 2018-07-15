حلي مشكلة الرؤوس السوداء بـ7 مقشرات طبيعية على قد الإيد

الرؤوس السوداء، من أبرز المشاكل التي تصيب الوجه و البشرة، وتعاني منها بشكل خاص البشرة الدهنية، فهي دهون تتراكم في بعض المناطق بالوجه، وتعمل على انسداد مسام البشرة.

الرؤوس السوداء من أكثر الأمور المزعجة لكل فتاة، خاصة إذا كان لديكي مناسبة مهمة وتحتاجين الظهور بميك أب مميز ووجه صافٍ، فالحبوب أو الرؤوس السوداء تخرب مظهرك مهما حاولت إخفاءها بالمكياج، الأمر بسيط فقط يحتاج منك القيام ببعض المقشرات والماسكات الطبيعية للتخلص منها. المقشرات الطبيعية من أسهل الحلول وأضمنها، للتخلص من الرؤوس السوداء، ولا يحتاج الأمر لشراء أنواع باهظة الثمن، فيمكنك الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية لعمل مقشر يخلصك من خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء التي تكثر في منطقة الأنف، ومن هذه المقشرات..

1- السكر البني والعسل، من أبسط المقشرات الطبيعية، التي يمكنك استخدامها في تقشير بشرتك والتخلص من الرؤوس السوداء، ويصلح لكافة أنواع البشرة بما فيها الحساسة التي تتأثر بأي مواد كيماوية، اخلطي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من العسل، وزعي الخليط على بشرتك ودلكي في حركات دائرية خفيفة وركزي على منطقة الأنف، واشطفي بشرتك بعد 5 دقائق بالماء الفاتر، واستخدمي أي نوع مرطب تفضلينه لبشرتك.

2- الليمون مفيد للبشرة، ويساعد في منع حبوب الشباب، والرؤوس السوداء، إضافة إلى احتوائه على فيتامين C والكالسيوم، استخدمي خليطا من الليمون والملح والمياه، ضعي الخليط على بشرتك وافركي بلطف لمدة 5 دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد لغلق المسام مرة أخرى، إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة جربي الخليط على جزء من بشرتك أولا.

3- يمكنك استخدام الليمون مع العسل والزبادي، اخلطيها جيدًا ثم ضعي الخليط على بشرتك، وركزي على مناطق الرؤوس السوداء، اتركي الخليط 5 دقائق على بشرتك، ثم اشطفيه بالماء، كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

4- الشوفان مفيد لبشرتك، يمكنك خلطه مع الليمون للتخلص من الرؤوس السوداء، كل ما عليك هو خلط ربع كوب عصير الليمون، ونصف كوب من الشوفان مع ملعقة من العسل وربع كوب الماء، امزجي الخليط جيدًا ثم افركي بشرتك بأطراف أصابعك بهدوء، وبعد 5 دقائق اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

5- القرفة تخلصك من مشاكل البشرة، اخلطيها مع الليمون، هذه الوصفة تساعد في شد البشرة والتخلص من المسام الواسعة، اخلطي القرفة مع عصير الليمون، واتركيه على بشرتك ليلة كاملة، ثم اشطفيه في الصباح، كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا وستحصلين على نتيجة جيدة.

6- خليط الشوفان مع قشور البرتقال، يساعد على تقشير البشرة وتغذيتها في نفس الوقت، كل ما عليك هو خلط ملعقة كبيرة من الشوفان وملعقة صغيرة من قشور البرتقال المجففة مع 2 ملعقة صغيرة من الزبادي، ضعي الخليط على بشرتك ودلكي برفق في حركات دائرية، اتركيه 10 دقائق ثم اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر، كرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

7- النشا والخل، يساعدان في التخلص من مشاكل البشرة وعلى رأسها الرؤوس السوداء، كل ما عليك هو خلط القليل من النشا والخل، وضعي الخليط على بشرتك حتى يجف، ثم اشطفي بشرتك جيدًا.

بهذه الوصفات تتخلصين من الهالات السوداء، التي تظهر بسبب الإجهاد، التغيرات الهرمونية، مستحضرات التجميل غير الجيدة، الكحول والتدخين في بعض الحالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا