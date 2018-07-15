كأس العالم.. لماذا ارتدى داني روز جوربا ممزقا أمام بلجيكا؟

كتب: علي الزيني

خطف جورب دانى روز لاعب توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزى، "الممزق" فضول الكثيرين من متابعي مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره البلجيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا، التى تقام حاليا على ملعب سان بطرسبرج.

وخسر المنتخب الإنجليزي أمام نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، سجلهما توماس مونييه وإدين هازارد، ليحقق الأخير المركز الثالث في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

كما أثار الجورب ذاته سخرية كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إن روز اضطر لارتداء جورب قديم ممزق، بسبب عدم توقع بعثة منتخب بلاده للذهاب بعيدًا في البطولة، والتأخر حتى هذا الموعد.

لكن صحيفة ميرور البريطانية كشفت عن سر جورب روز الممزق، وذكرت أنه ليس الأول الذي يرتدي مثل هذا الجورب، حيث ظهر به العديد من اللاعبين مؤخرًا في الدوريات المحلية، وبينهم كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي وآرثر ماسواكو مدافع ويست هام يونايتد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الطريقة التي تصمم بها الجوارب الحديثة تجعلها ضيقة للغاية، وهو يتسبب في الشعور بالألم للاعبين أصحاب العضلات الضخمة في القدمين، مما أنشأ فكرة قطع الجورب بتلك الطريقة لمزيد من الراحة أثناء الركض في الملعب.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن دانى روز أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما التقطته الكاميرا خلال إلقائه رمية تماس، فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنهائيات كأس العالم، وكشفت الكاميرا عن وجود ثقوب على جواربه، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى للتساؤل عن سر تلك الثقوب.

واتضح أن هناك سببا بسيطا جدا ومنطقي وراء ذلك، وهو أن العديد من لاعبي كرة القدم، بما فيهم كايل واكر زميل روز في إنجلترا، قطعا جواربهما خلال المواسم الماضية، للوقاية من تشنجات العضلية وتعرضها لشد أو مزق، إذ أن الجوارب الضيقة لكرة القدم يمكن أن تسبب التوتر أحيانًا فى عضلات السمانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا