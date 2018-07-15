كورتوا عن تصريحات جريزمان: كنا نشعر بخيبة أمل

رد الدولي تيبوا كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا على تصريحات أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا، عقب فوز منتخب بلاده على إنجلترا بمباراة المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2018 بمونديال روسيا.

كان "كورتوا"، انتقد طريقة لعب فرنسا، وقال إن المنتخب الفرنسي كان يلعب بطريقة سلبية، في مباراة الدور قبل النهائي التي جمعت بين الفريقين، الثلاثاء الماضي.

ورد جريزمان على صحفي: "دعنا نتجاوز هذه النقطة فأنا لا أهتم بالطريقة التي فزنا بها، ويجب على كورتوا أن يتوقف عن الانتقادات فهل فريقه تشيلسي يلعب بالطريقة نفسها التي يلعب بها برشلونة؟".

ورد كورتوا على جريزمان في تصريحات لقنوات "beIN SPORTS": "ربما قد أكون كنت قاسيا قليلًا، ورد فعلي كان صعبًا، ولكن نحن كنا نشعر بخيبة أمل ومحبطين للغاية".

وواصل: "بعد دقيقتين من فشل التأهل للنهائي، تحدثت، ونحن كنا نشعر أننا لسنا أسوأ من الخصم، وهذا لا يعني أن فرنسا لم تلعب بشكل جيد، لقد فعلوا كل شيء، ربما رد فعلي كان صعبا للغاية، وأنا آسف".

وأتم: "نحن اليوم كنا نريد أن نكون على منصة التتويج، أن تنهى كأس العالم في المركز الثالث هو شيء جميل بالفعل، نحن شعرنا بخيبة أمل بعد مباراة فرنسا، ولكن الأمور سارت على ما يرام اليوم، ونحن سعداء".

ونجح منتخب الشياطين الحمر في التتويج ببرونزية المونديال بعد أن فاز على منتخب الأسود الثلاثة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانت بطرسبرج" في المونديال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا