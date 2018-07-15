بلجيكا تعادل إنجاز فرنسا وإيطاليا في كأس العالم.. ورقم قياسي لإنجلترا

كتب: علي الزيني

حسم المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم المركز الثالث في بطولة كأس العالم، والتي تقام حاليا في روسيا لأول مرة في تاريخها، بعد أن حقق الفوز على المنتخب الإنجليزي الذي حل رابعًا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج.

تقدّم توماس بهدف مبكرًا في الدقيقة 4، بعد ما تلقى عرضية مميزة، لينقض عليها ويُسجّل هدف التقدم في مرمى الأسود الثلاثة، وسجّل هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد ما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليُسدّدها بأريحية داخل الزاوية القريبة، بعد ما وضع المدافع خلفه.

واستحوذ المنتخب الإنجليزي على الكرة بنسبة 57 بالمئة، مقابل 43 بالمئة لبلجيكا، وسدد الأسود الثلاثة 15 مرة، 5 منها على المرمى مباشرة، بينما سدد الشياطين الحمر 12 مرة، 4 منها على المرمى، وتصدى تيبو كورتوا، لخمس كرات، بينما تصدى نظيره في إنجلترا، جوردان بيكفورد لكرتين فقط.

أرقام المباراة

– حصد المنتخب البلجيكي المركز الثالث في مونديال روسيا، كأفضل إنجاز لهم في تاريخ كأس العالم، بعد أن احتل المركز الرابع في مونديال 1986بالمكسيك، بعد أن خسر أمام المنتخب الفرنسي بأربعة أهداف لهدفين.

– منتخب بلجيكا عادل منتخبي فرنسا في مونديال 1982 وإيطاليا عام 2006 بالتسجيل من 10 لاعبين مختلفين في مونديال واحد، بعدما بات مونييه عاشر لاعب يسجل لبلجيكا في كأس العالم، حيث سجل لوكاكو أربعة أهداف، وهازارد ثلاثة، بجانب هدف لكل من يانوزاي باتشواي، ميرتينز، فيرتونخين، فيلايني، ناصر الشاذلي، دي بروين، وأخيرًا مونييه.

– منتخب الشياطين الحمر أصبح رابع منتخب يحقق الفوز في 6 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم دون حصد اللقب بعد هولندا 2010 وإيطاليا 1990 وبولندا 1974.

– هدف توماس مونييه والذي سُجل بعد 3 دقائق و37 ثانية (217 ثانية) هو أسرع هدف للمنتخب البلجيكي في تاريخ كأس العالم، وهو أسرع هدف تستقبله شباك إنجلترا أيضًا في المونديال.

– تيبو كورتوا الحارس البلجيكي لعب مباراته الدولية رقم 65، متخطيًا رقم جان ماري بفاف، حارس المنتخب الأسبق (64 مباراة)، ليصبح أكثر حارس خوضا للمباريات في تاريخ بلجيكا، ويأتي ميشيل برودوم في المركز الثالث برصيد 58 مباراة دولية.

– المنتخب الإنجليزي خاض المباراة بتشكيل يتكون معدل أعمار لاعبيه (25 عامًا و174 يومًا)، هو الأصغر في تاريخ كأس العالم.

– ساهم إدين هازارد في خمسة أهداف لمنتخب بلجيكا في مونديال روسيا 2018، حيث أحرز ثلاثة أهداف وصنع اثنين، فقط المهاجم هاري كين اشترك بأهداف أكثر بعد تسجيله 6 أهداف لإنجلترا، كهداف النسخة الحالية للمسابقة.

– اشترك إدين هازارد في 25 هدفًا خلال آخر 25 مباراة لعبها بقميص بلجيكا، إذ أحرز 12 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، كما عادل رقم مواطنه جان كويلمانس في مونديال 1966، كأكثر لاعب بلجيكي يشارك بشكل مباشر في أهداف بتاريخ كأس العالم برصيد 7 أهداف (3 أهداف و4 أسيست).

– أكمل هازارد 40 مراوغة ناجحة في كأس العالم 2018، فقط ثلاثة لاعبين لديهم مراوغات أكثر في نسخة واحدة من المونديال، وهم الأرجنتيني دييجو مارادونا (53 مراوغة في 1986)، والبرازيلي جارزينيو (74 مراوغة في 1970)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (46 مراوغة في 2014).

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