هازارد يُلمح لرحيله من تشيلسي

لمّح البلجيكي إيدين هازارد، لاعب منتخب بلجيكا، والمحترف ضمن صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، حول إمكانية رحيله من البلوز.

وتم توجيه أسئلة عديدة لهازارد عقب المباراة من قبل الصحفيين عن وجهته المُقبلة، وهل سيرحل عن تشيلسي؟ وأجاب قائلًا: "بعد ست سنوات رائعة في تشيلسي، قد يكون الوقت حان لتجربة جديدة".

وواصل نجم المنتخب البلجيكي: "بعد نهاية كأس العالم أستطيع اتّخاذ قراري بشأن البقاء في تشيلسي من عدمه، لكن القرار النهائي بيد إدارة النادي، لو سمحوا لي بالرحيل فالجميع يعلم وجهتي المفضّلة".

وأثار حديث هازارد وسائل الإعلام وهل حان رحيل النجم البلجيكي لناد آخر، بعد أن ارتبط اسم اللاعب ببرشلونة في الأيام الماضية، وتلميح الإعلام الإسباني أنه توجد مفاجأة بشأن الصفقات وبدأوا في ترديد أن هناك صفقة "سوبر ستار"، أم أن هازارد سينتقل لريال مدريد في ظل أن الإعلام المدريدي تحدث منذ عدة سنوات أن اللاعب يطمح في اللعب للفريق الملكي.

جدير بالذكر أن هازارد تألق وقدم أداءً رائعًا خلال مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم أمام إنجلترا، واستطاع أن يعزز فوز فريقه بهدف ثان بعد أن انطلق دي بروين من منتصف الملعب وأرسل بينية رائعة إلى هازارد المنفرد بالحارس، وسدد الكرة بشكل رائع على يمين الحارس بيكفورد، ليقود الشياطين لحصد المركز الثالث للمرة الأولى فى تاريخه.

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