لأول مرة في تاريخه.. البرلمان المصري يكرم وزير البيئة السابق عن إنجازته بالوزارة

سنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، عرف برلماني جديد حيث لأاول مرة في تاريخه يقوم رئيسها المحاسب طلعت السويدي ووكليها وأعضاؤها بتكريم وزير البيئة السابق د خالد فهمي اليوم الأحد وذلك علي إنجازات الوزارة في عهده.

وأكدت اللجنة أن من إبراز إنجازات الوزير: السيطرة علي حرق قش الأرز وما يولده من سحابة سؤداء، التخلص من الملوثات العضوية الثابتة شديدة السميةً ومنها شحنة اللندين بميناء الأدبية وخفض صرف التلوث الصناعي لنهر النيل بنسبة الثلث، رفع الالتزام البيئي للمصانع الملوثة للنهر الي ٦٠٪؜.

وتابعت: ” وكذلك تنفيذ منظومة آمنة لتداول واستخدام الفحم الحجري وتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي والإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير ثلث المحميات الطبيعية واستعادة مصر لريادتها الأفريقية في مجال الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة تغير المناخ وفوز مصر بعقد المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي وإرساء برنامج زمني لتنفيذ منظومةً جديدة لإدارة متكاملة للمخلفات”.

ومن الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة الحالية د ياسمين فؤاد قد عملت مع الوزير السابق منذ اكثر من عقدين وكانت مساعدته للتعاون الدولي خلال فترة خدمته التي تجاوزت الأربع سنوات.

يذكر أن وزير البيئة د. خالد فهمي قد تولى منصب الوزير مرتين إحداهما خلال فترة حكم الإخوان في 2103 وقدم استقالته بعد ستة أشهر بسبب تجاوزات الإخوان في أحداث الاتحادية والثانية عام 2014 مع حكومة المهندس ابراهيم محلب ومن بعده م. شريف اسماعيل.. واستمر بالوزارة حتى استقالت حكومة المهندس شريف اسماعيل في بداية الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد فوزه الأخير في الانتخابات الرئاسية.. وبعد تولي المهندس مصطفى مدبولي منصب رئيس الوزراء .

