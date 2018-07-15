موجيريني: 20 ألف مهاجر عادوا طواعية من ليبيا إلى أوطانهم

أفادت البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي، بأن نحو 20 ألف مهاجر عادوا طواعية من ليبيا إلى أوطانهم خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.

وخلال زيارتها لليبيا، عَزَت فريدريكا موجيريني، مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، هذه العودة إلى التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وكانت الجهات الثلاثة قد أنشأت فريق عمل مشترك في نوفمبر الماضي، لردع الناس عن اللجوء إلى أوروبا، ودفعهم إلى التراجع عنها.

وافتتحت موجيريني في ليبيا مقرا للاتحاد الأوروبي، وبعثة دعم لحماية الحدود.

وأوضحت موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وأكبر داعم لبرامج الأمم المتحدة، وأهم شريك اقتصادي لليبيا.

وأضافت موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي سيعزز تعاونه مع الحكومة الليبية، والسلطات المحلية، وسيساعد في التحضير للانتخابات.

يذكر أن ليبيا تشهد منذ سقوط نظام العقيد الليبي، معمر القذافي، في 2011، ظروفا فوضوية، ولا تكاد تتوافر سلطة في البلاد للحكومة المعترف بها دوليا، ولهذا تحولت ليبيا إلى نقطة انطلاق قوية لآلاف المهاجرين الذين يبحثون عن طريق للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

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