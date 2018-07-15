مقتل رجل إطفاء أثناء مكافحة حريق في كاليفورنيا

قالت السلطات الأمريكية، أمس السبت، إن رجل إطفاء لقي حتفه أثناء مكافحة حريق في غابة سيرا الوطنية في كاليفورنيا.

وذكرت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن برادن فارني توفى أثناء مكافحة فرق الإطفاء لما يعرف بحريق فيرجسون، بالقرب من متنزه يوسمايت الوطني.

وأضافت الإدارة "بحزن عميق، نعلن أن رجل الإطفاء مشغل معدات الحريق الثقيلة برادن فارني، قتل بشكل مأساوي، بينما كان يكافح حريق فيرجسون".

وأوضحت الإدارة، أن برادن ترك وراءه زوجة وطفلين صغيرين.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن الشاب البالغ من العمر 36 عاما، خدم في وحدة "ماديرا ماريبوزا ميرسيد"، التابعة لإدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا على مدى عشر سنوات. وكان يعمل مع زملاء آخرين يحاولون احتواء النيران عندما قُتل.

واندلع الحريق في حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (0530 من صباح السبت بتوقيت جرينتش) بالقرب من إل بورتال، على بعد حوالى 315 كيلومترا شرق سان فرانسيسكو.

وأفادت إدارة مكافحة الحرائق بكاليفورنيا، بأن الحريق أتى على 130 فدانا بحلول صباح السبت.

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