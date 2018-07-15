اخبار

تويتر يوقف حسابين مرتبطين بروس وجهت لهم اتهامات بالتدخل في انتخابات أمريكا

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أوقف موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حسابين مرتبطين باثني عشر ضابط مخابرات، روس، وجه لهم المحقق الخاص روبرت مولر، اتهامات بتدخلهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات يوم الجمعة، إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية، باختراق شبكات كمبيوتر للحزب الديمقراطي في 2016، في أكثر اتهام تفصيلا ومباشرة من الولايات المتحدة لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لمساعدة الجمهوري، دونالد ترامب.

وقال تويتر يوم السبت، إنه علق الحسابين اللذين ورد ذكرهما في لائحة الاتهام، التي تزعم وجود مؤامرة واسعة النطاق لتنفيذ عملية اختراق متطورة ونشر وثائق على مراحل.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان يوم السبت، إن" الحسابين اللذين علقا لارتباطهما بشبكة حسابات، سبق أن تم وقفهما لعملهما بشكل يمثل انتهاكا لقواعدنا".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك