أمريكيان وتشيكيتان يحرزون بطولة ويمبلدون للتنس

أحرز الأمريكي مايك برايان لقبه 17 في منافسات زوجي الرجال في البطولات الأربع الكبرى عندما فاز مع جاك سوك على رافن كلاسن ومايكل فينوس بنتيجة 6-3 و6-7 و6-3 و5-7 و7-5 في نهائي مثير لبطولة ويمبلدون للتنس أمس السبت.

وهذا هو اللقب الأول الكبير لبرايان البالغ عمره 40 عاما بدون توأمه بوب الذي غاب عن البطولة بسبب الإصابة.

وبدأ الزوجي الأمريكي المباراة بقوة وفازا بالمجموعة الأولى لكن اللاعبين الجنوب أفريقي كلاسن والنيوزيلندي فينوس انتفضا ليدركا التعادل.

ومرة أخرى أدرك كلاسن وفينوس التعادل في المجموعة لتتجه المباراة صوب مجموعة فاصلة لكن برايان وسوك، الذي فاز بلقب زوجي الرجال في ملاعب نادي عموم إنجلترا في 2014 مع الكندي فاسيك بوسبيسيل، حسما المباراة في ثلاث ساعات و39 دقيقة.

ونال التوأم برايان لقب الزوجي في ويمبلدون في 2006 و2011 و2013.

تشيكيتان تحرزان لقب زوجي السيدات

فيما فازت التشيكيتان باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا بلقب زوجي السيدات لبطولة ويمبلدون للتنس بعد خمس سنوات من فوزهما بلقب الناشئات معا لتهديا الفوز لمواطنتهما الراحلة يانا نوفوتنا.

وتغلب الثنائي التشيكي على الزوجي المؤلف من الأمريكية نيكول ميلشار والتشيكية كفيتا بيشكه بنتيجة 4-6 و6-4 و6-صفر ليضيف اللقب إلى ذلك الذي فاز به في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.

وقالت كريتشيكوفا إن الفوز كان مناسبا للاحتفال بالذكرى 20 لفوز نوفوتنا التي توفيت في العام الماضي بلقب فردي السيدات في ويمبلدون.

وأضافت: «تستحق أن نتذكرها بسبب روحها الرائعة، أعتقد أنه كان أمرا جيدا أن يتم ذكر اسمها كفائزة للقب هنا قبل 20 عاما».

وتابعت اللاعبة: «كان لقبها الأكبر، كانت تريد الفوز به كما سمعت من القصص التي كانت تقصها علي.. أنا هنا وبعد 20 عاما من فوزها بلقب في البطولات الأربع الكبرى، لكننا حققناه هذه المرة في الزوجي، ما زلت أعتقد أنه أمر مثالي، أعتقد أنها ستكون فخورة بنا».

والأمر السيئ الوحيد كان عدم إقامة نهائي زوجي السيدات على الملعب الرئيسي بسبب استكمال مباراة نوفاك ديوكوفيتش ضد رفائيل نادال التي توقفت مساء الجمعة.

وكان الثنائي كيم كليسترز وآي سوجياما هو آخر زوجي يفوز بلقبي فرنسا وويمبلدون في الموسم ذاته قبل 15 عاما.

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