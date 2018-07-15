3 حاجات فكر فيها لو برج السرطان وبتفكر تسيب الشغل

لست وحدك من يفكر فى ترك عمله اليوم قبل الغد، فالجميع يشعر أن يومه مضغوط وحياته أصبحت تقتصر على الذهاب صباحا إلى العمل والعودة ليلا من العمل، وأن راتبه الشهري أصبح لا يكفي شيئا غير المواصلات، وبعد غلاء الأسعار أصبحت الخروجات والسفر أحلاما نسعى لتحقيقها على المدى البعيد وليس بعد شهر أو أيام.. نعم الحياة أصبحت صعبة علينا للغاية مما جعلنا نفكر في العمل الذي يجلب أموالا أكثر من الذي يحقق الذات وينمي المواهب، لكن لأنك تنتمي لبرج السرطان المعروف أنه مزاجي واليوم بحال وغدا بآخر عليك التفكير في 3 أمور هي:

استغلال المهارات

برج السرطان لديه مهارات كثيرة مثل التواصل مع الآخرين ووضع الخطط والتحدث بلباقة والقدرة أيضا على عرض الأفكار، ومؤكد أن لديك مهارات أخرى فردية عليك التفكير فيها قبل أخذ قرار ترك العمل حتى تصل إلى إجابة واضحة لسؤال (هشتغل إيه بعد ما أسيب الشغل).

التأمين المادي

برج السرطان المعروف عنه أنه ذكي للغاية، لذلك عليك استغلال ذكائك في تأمين نفسك ماديا بأي شكل، أي عليك ادخار راتب 3 أشهر على الأقل حتى يتسنى لك الفرصة للجلوس فى البيت فترة قصيرة للراحة والتفكير في عمل جديد، لأنك إن قمت الآن بتقديم استقالتك ولم يكن بحوزتك أي مبلغ فسوف تشعر بضيق كبير ولن يتيح لك الوقت فى التفكير غير فى أزمتك المالية.

إرسال السيرة الذاتية

عليك عزيزي برج السرطان إرسال سيرتك الذاتية إلى الأماكن التي ترغب في العمل معها، ولا تقدم على خطوة الاستقالة إلا بعد قبولك وتجربة وظيفتك الجديدة، أعلم أنه أمر صعب للغاية لكونك ترغب في أخذ قسط من الراحة، لكنه تأمين آخر حال نفاد الفلوس معك.

وهناك شيء آخر عليك التفكير فيه، وهو ما الأسباب التى عليك فيها أخذ قرار الاستقالة حال إن لم تكن تعرفها فهي (تدني الرواتب، وعدم وجود فرص للترقيات، بالإضافة إلى العمل الإضافي عن العمل المطلوب) إذا كان هذا يحدث معك، حاول أن تؤمن نفسك واترك عملك بكل بساطة.

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