الرياضة في نهاية أسبوع ترامب وبوتين قبل قمتهما الحساسة

قبل أن يباشر جولته الأوروبية، تنبأ دونالد ترامب بأن محطة هلسنكي حيث يلتقي فلاديمير بوتين الإثنين ستكون "الأسهل"، مع ذلك يتوقع أن تكون القمة صعبة.

يجتمع رئيس الولايات المتحدة ونظيره الروسي اللذان سيتابع العالم بعناية كل حركة يأتيان بها في العاصمة الفنلندية بعد نهاية أسبوع "رياضية".

فترامب يمارس الجولف، رياضته المفضلة وفق تعبيره، في منتجعه الفخم الاسكتلندي في تورنبوري، في حين يحضر بوتين مباراة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو بين فرنسا وكرواتيا، وبهذه المناسبة، سيلتقي بوتين رئيسي الدولتين المتنافستين إيمانويل ماكرون وكوليندا غرابار-كيتاروفيتش.

وفي حين كانت زيارتا الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين لبروكسل ولندن عاصفتين إذ انتقد خلالهما بشدة حلفاءه في حلف شمال الأطلسي ولا سيما ألمانيا التي اتهمها بأنها "رهينة" روسيا، فإن نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو كثيرة.

فالقائمة تطول، بدءًا من ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014 ودعم الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة .

سيعقد الرئيسان في البدء لقاء ثنائيًا مع المترجمين الفوريين فقط في القصر الرئاسي قبل أن ينضم إليهما أعضاء وفديهما على مائدة الغداء.

ويختتم اللقاء بمؤتمر صحـفي مشترك قد لا يكون تقليدياً نظراً لميل قطب العقارات للقفز من موضوع إلى آخر أو ربما تصدر عنه ردود فعل متسرعة تجاه الصحفيين الذين ينتقدهم بشدة ويتهمهم بأنهم ينشرون "الأخبار الكاذبة".

هل سيؤدي ترامب في مواجهة فلاديمير بوتين دور زعيم "العالم الحر" ويسأله عن أفعال روسيا ومواقفها؟. أم أنه على العكس سيربت على كتف الرئيس الروسي كما فعل مع الصيني شي جين بينغ وحتى مع الكوري الشمالي كيم جونج أون؟..وما ستكون عليه استراتيجية رجل الكرملين القوي؟

تقول ألينا بولياكوفا من معهد بروكينجز، "أظهر بوتين قدرة مذهلة على قراءة الشخصيات. هذا هو ما تم تدريبه عليه كضابط مخابرات وأعتقد أن لديه موهبة خاصة في اكتشاف نقاط الضعف".

في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي حثه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على عدم التفاوض مع رجل الكرملين القوي بمفرده.

وقالوا إنه "يجب أن يكون هناك أمريكيون آخرون في الغرفة"، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمتثل الرئيس السبعيني لطلبهم.

قبل الاجتماع بثلاثة أيام، أعيد طرح موضوع حساس إلى حد كبير على قائمة المحادثات: توجيه الاتهام إلى اثني عشر عنصرا في المخابرات الروسية في إطار التحقيق في تدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

ويوم الجمعة، تعهد دونالد ترامب بطرح الموضوع على الطاولة في هلسنكي، وقال "سأطرح السؤال بشكل حازم"، مؤكداً أنه كان "أكثر صرامة مع روسيا من أي شخص آخر".

ينفي ترامب أي تواطؤ مع موسكو ويدين بلا كلل "حملة المطاردة" التي يشنها مكتب التحقيقات الفيدرالي بدفع من الديمقراطيين.

كما تنفي روسيا أي تدخل وكذلك مسئوليتها في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيشوك في مارس في سالزبري في جنوب غرب بريطانيا.

وبعد أن نجا الاثنان، توفيت بريطانية في الرابعة والأربعين من العمر الأسبوع الماضي في نفس المنطقة وقالت الشرطة البريطانية أنها عثرت على "زجاجة صغيرة" تحتوي على غاز الأعصاب في منزل صديقها.

وقال ترامب "إذا تمكنا من تطوير علاقة (مع بوتين) فسيكون أمرا رائعا"، وتقول ماريا ليبمان المحللة السياسية المستقلة في موسكو إن اللقاء سيكون حساساً لأن ما يجمع بين الرجلين هو في النهاية أن "لا هذا ولا ذاك (…) مستعد للتنازل أمام الضغوط".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا