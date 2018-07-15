استطلاع رأي: ثلثا الألمان يرون أن ترامب يشكل تهديدا أكبر على السلام العالمي من بوتين

يرى ما يقرب من ثلثي الألمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل تهديدًا أكبر على السلام العالمي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أظهر استطلاع للرأي.

وتأتي هذه النتيجة بينما يستعد الزعيمان للاجتماع في هلسنكي بفنلندا يوم غد الاثنين لإجراء محادثات طال انتظارها تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين المتنافسين.

وقال أكثر من 2052 مشاركاً في الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ونشر اليوم الأحد، إن بوتين أكثر كفاءة وأكثر تأثيرا من ترامب.

وقال إن 5% فقط ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن ترامب هو القائد الأكثر كفاءة – فيما أجاب 56% لصالح بوتين، بينما لم يقدم الباقون رداً.

ورأي معظم المشاركين في الاستطلاع أن بوتين الزعيم الأكثر قوة 43% مقابل 25% ، على الرغم من أن الولايات المتحدة تتفوق على روسيا اقتصادياً وعسكرياً.

وقال إن 64% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إن ترامب يشكل تهديداً أكبر على السلام العالمي من بوتين 16%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا