حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاحد 15 يوليو 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن الحالة الطقس اليوم الاحد 15 يوليو 2018 أن تشهد الاجواء انخفاض طفيف وتدريجي علي مناطق الساحل الغربي الانخفاض يكون واضح في فترة مابعد الظهر وتميل درجات الحرارة الي الارتفاع قليلا علي مناطق شرق طرابلس من القره بوللي الي غاية مصراتة.

واضاف التقرير أنه من المتوقع بقاء الحرارة مرتفعة علي اغلب مدن الجبل الغربي وتبدا في الانخفاض تدريجيا بداية من يوم الاثنين.

درجات الحرارة القصوي المتوقعة اليوم الاحد 15 يوليو علي بعض المناطق:

ابوكماش 34 درجة

العسة 36 درجة

زلطن 36 درجة

زوارة 35 درجة

الجميل 36 درجة

رقدالين 36 درجة

العجيلات 36 درجة

صبراتة 35 درجة

صرمان 35 درجة

الزاوية 36 درجة

العزيزية 37 درجة

السواني 37 درجة

الزهراء 36 درجة

جنزور 35 درجة

طرابلس 35 درجة

القره بوللي 37 درجة

مسلاتة 38 درجة

زليتن 39 درجة

الخمس 37 درجة

مصراتة 37 درجة

ابوقرين 41 درجة

السدادة 42 درجة

سرت 33 درجة

النوفلية 34 درجة

بن جواد 32 درجة

راس لانوف 31 درجة

البريقة 32 درجة

اجابيا 36 درجة

الزويتينة 32 درجة

سلوق 35 درجة

قمينس 34 درجة

بنغازي 33 درجة

لابيار 31 درجة

البيضاء 29 درجة

المرج 30 درجة

شحات 29 درجة

سوسة 32 درجة

القبة 30 درجة

الابرق 30 درجة

درنة 31 درجة

طبرق 31 درجة

امساعد 33 درجة

المخيلي 36 درجة

الجغبوب 37 درجة

جالو 38 درجة

سرير 37 درجة

تازربو 37 درجة

الكفرة 38 درجة

القطرون 38 درجة

مرزق 39 درجة

غات 39 درجة

العوينات 39 درجة

اوباري 38 درجة

براك الشاطئ 38 درجة

سبها 38 درجة

مردة 38 درجة

زلة 39 درجة

سوكنة 40 درجة

هون 40 درجة

الشويرف 42 درجة

بن وليد 43 درجة

نسمة 43 درجة

مزدة 43 درجة

الشقيقة 42 درجة

درج 44 درجة

غدامس 44 درجة

نالوت 41 درجة

كاباو 42 درجة

تيجي 44 درجة

الجوش 43 درجة

جادو 41 درجة

الرياينه 43 درجة

الحوامد 44 درجة

بدر 44 درجة

يفرن 41 درجة

المجابرة 42 درجة

الحرابة 41 درجة

شكشوك 43 درجة

الرجبان 41 درجة

القواليش 42 دؤجة

المشاشية 41 درجة

ككلة 41 درجة

لاصابعة 40 درجة

الزنتان 41 درجة

غريان 39 درجة

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