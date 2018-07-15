مبابي Vs مودريتش.. من يحسم صراع نهائي المونديال؟

تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، التي ستحتضن نهائي كأس العالم 2018 بين منتخبي كرواتيا وفرنسا على ملعب لوجنيكي، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وستسلط الأضواء بشدة على لوكا مودريتش قائد كتيبة الناريين، وكيليان مبابي نجم الديوك الزرق، باعتبارهما أبرز لاعبي الفريقين منذ بداية البطولة وحتى الوصول إلى النهائي.

لوكا مودريتش

ساعد مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في قلب تأخرها أمام إنجلترا بهدف للفوز بهدفين في نصف النهائي، للتأهل للمرة الأولى في تاريخها إلى نهائي كأس العالم 2018، وترك قائد كرواتيا انطباعا جيدا للغاية عند الكثير من المتابعين، خاصة في ظل قيادته للناريين لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات وعرضه الرائع أمام الأرجنتين.

لعب مودريتش دورًا بارزًا في نجاحات كرواتيا، فهو أكثر لاعبي المنتخب لمسًا للكرة بواقع 535 لمسة ولا يتفوق عليه في البطولة في عدد اللمسات سوى سيرجيو راموس وإيسكو من المنتخب الإسباني، ومن تلك اللمسات مرر مودريتش الكرة 412 مرة من بينها 289 تمريرة في وسط ميدان الفريق الخصم و147 تمريرة في الثلث الهجومي من الملعب.

ويحتل مودريتش المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين استعادة للكرة بواقع 48 مرة، كما خلق مودريتش 16 فرصة للتسجيل ولا يتفوق عليه سوى نيمار بـ23 فرصة وكل من كيفين دي بروين وكيران تريبير بـ17 فرصة لكل منهما.

وإضافة إلى هدفه الرائع في شباك الأرجنتين من تسديدة بعيدة المدى، سجل مودريتش ركلة جزاء حاسمة في فوز منتخب بلاده على نيجيريا.

وبالنظر إلى ترتيب مودريتش في البطولة نجد أنه يحتل المركز الـ11 في قائمة الهدافين برصيد هدفين، ويحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين استعادة للكرة وهو ثالث أكثر الممررين للكرة ورابع أكثر اللاعبين خلقًا للفرص وثالث أكثر من لمس الكرة في البطولة.

كيليان مبابي

تصدر كيليان مبابي عناوين الصحف العالمية بعد تألقه في صفوف موناكو في دوري أبطال أوروبا موسم 2016- 2017، قبل التعاقد مع باريس سان جيرمان مقابل 166 مليون جنيه إسترليني.

وفي الصيف الحالي، أبهر مبابي المتابعين بعرضه المذهل في فوز فرنسا على الأرجنتين 4-3 في دور الـ16 بفضل السرعة الكبيرة التي يتمتع بها، والتي ظهرت في الهدف الأول بعدما حصل على الكرة من قبل نصف الملعب وتفوق باكتساح على ماركوس روخو في سباق السرعة قبل أن يتحصل على ركلة جزاء، كما سجل هدفين آخرين في تك المباراة.

وعلى الرغم من السرعة الكبيرة لمبابي في لقطة روخو، فإن سرعته بلغت في تلك اللعبة 32,4 كم في الساعة ويحتل بها المركز 45 في قائمة أكثر اللاعبين سرعة في البطولة، تلك القائمة التي يتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب كرواتيا أنتي ريبيتش بسرعة 34 كم في الساعة.

مبابي أرهب جميع الخصوم بفضل سرعته، ونجح في إنهاء 52 مراوغة أكثر من نيمار بـ46 مراوغة وإيدين هازارد بـ43 مراوغة، وذلك في 444 دقيقة لعبها طوال البطولة.

ويعد مبابي بعمر 19 عامًا ثاني أصغر لاعب في البطولة، مقدمًا حيوية كبيرة للمنتخب الفرنسي، وعلى الرغم من صغر سنه فإنه نجح في الفوز 47 مرة بالالتحامات الثنائية.

وبالنظر إلى ترتيب مبابي في البطولة نجد أنه خامس أفضل الهدافين وأكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات وثاني أصغر لاعب في البطولة وتاسع أكثر اللاعبين فوزًا بالالتحامات الثنائية.

وبإمكان مبابي أن يبدأ مشواره الكروي من أعلى المستويات في حال توج باللقب اليوم، أما مودريتش فيأمل أن يضع اسمه في كتب التاريخ باعتباره أول قائد يفوز مع المنتخب الكرواتي بلقب كأس العالم.

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