نهائي كأس العالم.. هل يقود قفاز سوباسيتش منتخب كرواتيا لتحقيق المجد؟

كتب: إياد علي

ذاع صيت النجم دانييل سوباسيتش، حارس مرمى المنتخب الكرواتي، وذلك بعد المستويات المميزة والرائعة التي يقدمها رفقة منتخب بلاده، ومشاركته في الصعود لنهائي كأس العالم 2018، أمام المنتخب الفرنسي، المقرر إقامتها في الخامسة عصر اليوم الأحد.

سوباسيتش حارس موناكو صاحب الـ34 عامًا خطف الأنظار بشدة نحوه بتصدياته لركلات الجزاء في مباراة دور 16 أمام الدنمارك ومباراة دور 8 أمام المنتخب الروسي بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي مباراة الدنمارك تصدى دانييل لثلاث ركلات جزاء من كريستيان أريكسين ولاسى شونى ونيكولاى يورجنسن، ليصعد بمنتخب بلاده إلى ربع نهائي المونديال ليواجه الدب الروسي، وفي هذه المواجهة أيضًا احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ومرة أخرى لعب الحارس الكرواتي دور البطل وتصدى لركلة فيدور سمولوف لتصعد كرواتيا لقبل النهائي.

سوباسيتش يرى أن كل الأحلام تتحقق الآن وأن الجيل الحالي قادر على كتابة التاريخ لكرواتيا على حد قوله لقناة ( بي إن سبورتس) حيث علق على التأهل قائًلا: «تجاوزنا كل الصعاب، حلمنا تحقق، نسينا ما حصل في 1998، نحن نكتب التاريخ مرة أخرى، لا أجد الكلمات لأعبر عما أشعر به الآن».

وتأمل كرواتيا في مباراة اليوم في الانتقام من هزيمتها أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 1998، بينما يسعى مدرب الديوك ديديه ديشامب أن يصبح ثالث من يتوج بلقب كأس العالم لاعبًا ومدربًا بعد ماريو زاجالو وفرانز بيكنباور.

وتمكنت فرنسا في دور المجموعات من تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث تغلبت على أستراليا 2-1 وعلى بيرو بهدف نظيف قبل أن تتعادل سلبيًا مع الدنمارك، وفي دور الـ16 تغلبت على الأرجنتين بنتيجة 4-3 ومن ثم تغلبت على أوروجواي بهدفين دون رد في ربع النهائي، وحسمت موقعة نصف النهائي أمام بلجيكا بالفوز بهدف نظيف.

أما كرواتيا فتصدرت المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وذلك بالتغلب على نيجيريا بهدفين دون رد وعلى الأرجنتين بثلاثية نظيفة قبل التغلب على أيسلندا بنتيجة 2-1، وفي دور الـ16 تغلبت على الدنمارك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ربع النهائي تغلبت على روسيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي نصف النهائي تغلبت على إنجلترا 2-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتشارك كرواتيا في المونديال للمرة الخاسمة وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الثالث في مونديال فرنسا 1998، أما الديوك فتشارك في كأس العالم للمرة الـ15 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها في عام 1998.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا