نهائي كأس العالم.. فرنسا للعودة إلى المجد وكرواتيا لكتابة التاريخ

بعد 63 مباراة حفلت بالإثارة والأهداف الرائعة والمشاعر المختلفة ما بين الفرح والحزن والمفاجآت، أسفرت النتائج عن وصول كل من فرنسا وكرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في نسخته الـ21، تلك المباراة التي سيحتضنها ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

وتأمل كرواتيا في مباراة اليوم في الانتقام من هزيمتها أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 1998، بينما يسعى مدرب الديوك ديديه ديشامب أن يصبح ثالث من يتوج بلقب كأس العالم لاعبًا ومدربًا بعد ماريو زاجالو وفرانز بيكنباور.

الطريق إلى النهائي

تمكنت فرنسا في دور المجموعات من تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث تغلبت على أستراليا 2-1 وعلى بيرو بهدف نظيف قبل أن تتعادل سلبيًا مع الدنمارك، وفي دور الـ16 تغلبت على الأرجنتين بنتيجة 4-3 ومن ثم تغلبت على أوروجواي بهدفين دون رد في ربع النهائي، وحسمت موقعة نصف النهائي أمام بلجيكا بالفوز بهدف نظيف.

أما كرواتيا فتصدرت المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وذلك بالتغلب على نيجيريا بهدفين دون رد وعلى الأرجنتين بثلاثية نظيفة قبل التغلب على أيسلندا بنتيجة 2-1، وفي دور الـ16 تغلبت على الدنمارك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ربع النهائي تغلبت على روسيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي نصف النهائي تغلبت على إنجلترا 2-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

فرنسا أمام الفرق الأوروبية

واجه المنتخب الفرنسي الفرق الأوروبية في كأس العالم 33 مرة حقق خلالها الانتصار في 16 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 13 مواجهة.

كرواتيا أمام الفرق الأوروبية

واجهت كرواتيا الفرق الأوروبية في كأس العالم 9 مرات، حققت خلالها الانتصار في 8 مواجهات وخسرت مباراة وحيدة.

التاريخ في كأس العالم

تشارك كرواتيا في المونديال للمرة الخاسمة، وحققت أفضل نتائجها باحتلال المركز الثالث في مونديال فرنسا 1998، أما الديوك فتشارك في كأس العالم للمرة الـ15 في تاريخها وحققت أفضل نتائحها بالتتويج باللقب على أرضها في عام 1998.

التاريخ في النهائي

لم تخض كرواتيا المباراة النهائية في كأس العالم من قبل، بينما تخوض فرنسا النهائي للمرة الثالثة في تاريخها، حيث لعبت نهائي مونديال 1998 على أرضها وتغلبت على البرازيل بثلاثية نظيفة، كما خاضت نهائي مونديال ألمانيا 2006 وخسرت أمام إيطاليا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

المواجهات المباشرة

تواجه المنتخبان من قبل في 5 مباريات سابقة حققت خلالها فرنسا الفوز في 3 مباريات وتعادلا في مواجهتين ولم تحقق كرواتيا أي انتصار.

وكانت المباراة الأولى في نصف نهائي مونديال 1998، وفازت فرنسا بنتيجة 2-1، ومن ثم تواجها وديًا عامي 1999 و2000 وفازت فرنسا 3-0 و2-0 على الترتيب، وتواجها في دور المجموعات من يورو 2004 الذي أقيم في البرتغال وتعادلا 2-2، قبل أن يتواجها للمرة الأخيرة وديًا في عام 2011 وتعادلا سلبيًا بدون أهداف.

هل تعلم؟

آخر مباراة نهائية وصلت إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح كانت منذ 16 عامًا، وانتهت آخر مباراتين نهائيتين في كأس العالم بهدف نظيف بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

التشكيل المتوقع

فرنسا: لوريس- بافارد- فاران- أومتيتي- هيرنانديز- بوجبا- كانتي- مبابي- جريزمان- ماتويدي- جيرو.

كرواتيا: سوباسيتش- فيرسالكو- لوفرين- فيدا- سترينيتش- راكيتيتش- بروزوفيتش- ريبيتش- مودريتش- بيرسيتش- ماندجوكيتش.

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