روسيا 2018.. مونديال الأخبار الكاذبة

تنتشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، ولكن للأسف الشديد هناك الكثير من تلك القصص غير صحيحة، وعاصرنا بالفعل العديد من الأخبار المزيفة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مونديال روسيا 2018.

ولعل أبرز تلك الأخبار المزيفة هو الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة لرجال مطافئ من كرواتيا ذهبوا مسرعين إلى سيارتهم عند إطلاق جرس الإنذار في نفس الوقت الذي كان ينفذ فيه إيفان راكيتيتش ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة روسيا في ربع النهائي، مستشهدين بالاحترافية الكبيرة التي تمتعوا بها، إلا أن الفيديو اتضح فيما بعد أنه ترويجي وتم تسجيله بعد يوم كامل من انتهاء المباراة.

أما قائد كرواتيا لوكا مودريتش فكان نجمًا فوق العادة داخل الملعب وخارجه أيضًا من خلال انتشار بعض القصص المزيفة عن حياته الشخصية، حيث خرج شقيقه لينكر كل القصص التي انتشرت حول مقتل جده أمام عينيه وأنه هرب من معسكر اعتقال.

ومن بين الأخبار الكاذبة انتشار صورة مزيفة للمنتخب البرازيلي قبل رحيله إلى المونديال باعتبارها الصورة الرسمية للفريق، إلى جانب طلب مدرب أوروجواي أوسكار تاباريز الحصول على المزيد من الأموال من أجل تطوير التعليم في بلاده.

وبات مدافع إنجلترا هاري ماجوير بطلًا قوميًا بعد تسجيله أحد هدفي الأسود الثلاثة في شباك السويد في ربع النهائي، لينتشر له مقطع فيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في عام 2016 أعرب من خلاله عن غضبه من منتحبات إيكيا وأنه أراد الانتقام في تلك المباراة، ليتضح فيما بعد أنه دشن حسابه على تويتر في عام 2017.

ولم يفلت أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من الشائعات، حيث انتشرت أنباء عن وفاته عقب نهاية مباراة الأرجنتين ونيجيريا في دوري المجموعات، الأمر الذي أجبره على نشر مقطع فيديو يؤكد من خلاله أنه بخير.

يذكر أن نهائي كأس العالم سيقام اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرًا في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

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