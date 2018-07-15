بدء خروج مسلحي درعا وعائلاتهم إلى الشمال السوري

بدأت اليوم الأحد، عملية نقل مسلحي مدينة درعا وعائلاتهم إلى الشمال السوري بعد الاتفاق مع الجيش الروسي.

وقال مصدر مسئول في محافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "وصلت حوالي 50 حافلة إلى منطقة سجنة جنوب شرق مدينة درعا البلد، وتم تجهيز ست حافلات تقل حوالي 350 شخصا أغلبهم نساء وأطفال ليتم نقلهم مساء اليوم إلى منطقة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي تمهيداً لنقلهم إلى محافظة أدلب".

وأضاف المصدر، "يشرف الهلال الأحمر السوري والشرطة العسكرية الروسية على عملية نقل مسلحي المعارضة وعائلاتهم ومن المتوقع خروج 1200 مسلح".

يشار إلى أن هذه أول عملية خروج لمسلحي محافظة درعا باتجاه الشمال السوري، وهي الثانية بعد خروج قادة مسلحي المعارضة وعائلاتهم بداية الأسبوع الماضي إلى الأردن بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا يقضي بإجراء مصالحة لعدد من بلدات ريف درعا الشمالي والغربي.

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