ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 15 يوليو 2018 الساعة 2:15 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.570 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.676 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.699 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.291 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.293 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.293 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.337 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

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