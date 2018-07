ترامب يلتقي بوتين بسقف توقعات منخفضة

المتوسط:

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انخفاض سقف توقعاته إزاء لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أمس الاثنين.

وقال خلال مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد “أذهب (إلى اللقاء) بتوقعات محدودة”، مردفا:”لست ذاهبا بتوقعات كبيرة”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اعتبر في وقت سابق أن القمة بين ترامب وبوتن ستخدم الولايات المتحدة، وقال في تصريحات، السبت، بشأن تأثير نتائج التحقيق في “تدخل موسكو بالانتخابات الأميركية” على لقاء القمة، قائلا: “إنني على يقين أن لقاء الرئيس ترامب مع فلاديمير بوتن سيضع أميركا في موقع أقوى”.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، أعلن نائب المدعي العام الأميركي، رود روزنستاين، أن وزارة العدل وجهت اتهامات جديدة إلى 12 مواطنا روسيا بزعم عملهم لصالح أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وعبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حث عدد من السيناتور الأميركيين الرئيس ترامب على إلغاء لقائه مع بوتن أو تبني موقف أكثر شدة في تقديم المطالب الأميركية إلى روسيا.

