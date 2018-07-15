بوكو حرام تسيطر على قاعدة عسكرية في نيجيريا

أبوجا-العنوان

سيطر عناصر بوكو حرام نهاية الأسبوع على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا إثر معارك، في هجوم هو الثاني على القوات النيجيرية في يومين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية اليوم الاحد.

وهاجم المتمردون مساء السبت، على قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندي وسيطروا عليها في ولاية يوبي المحاذية للنيجر والتي شهدت خطف نحو مئة فتاة هذا العام.

وقال مصدر عسكري لم يشأ كشف هويته لفرانس برس أن “إرهابيي بوكو حرام هاجموا قوات الفرقة الـ81 في قرية جيلي في أقليم جيدام. الإرهابيون شنوا الهجوم وسيطروا على القاعدة بعد معارك عنيفة.

وأوضح أن قائد القاعدة و63 جنديا فروا ولجأوا إلى مدينة جيدام التي تبعد حوالى ستين كلم، على ان يلحق بهم 670 جنديا اخرين في القاعدة التي تعرضت للهجوم.

واضاف المصدر “نجهل ما اذا كان هناك ضحايا بين الجنود، سنعلم ذلك لاحقا”، لافتا الى ان القاعدة التي هوجمت جديدة وان الجنود انتشروا فيها اخيرا آتين من لاغوس (جنوب).

ونسب قائد ميليشيا محلية الهجوم الى جناح ابو مصعب البرناوي في بوكو حرام والذي يستهدف القوات النيجيرية، وقال “علمنا بان المهاجمين اتوا من بحيرة تشاد قبل ان يهاجموا القاعدة”.

والهجوم هو الثاني لعناصر مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية على القوات النيجيرية خلال يومين. ولا يزال 23 جنديا نيجيريا مفقودين بعدما تعرضوا الجمعة لكمين نصبته بوكو حرام في شمال شرق البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية