طريقة عمل حمام محشي بالفريك

هل لديك عزومة اليوم وتشعرين بحيرة من أمرك ولا تعرفين الوجبات والأصناف التي عليك تحضيرها؟، أسهل عليك باقتراح تحضير حمام محشي بالفريك، فمذاقه رائع للغاية خاصة إن وضعت أوراق الورا معه وقليلا من البصل والتوابل والحبهان، فجربيه ولن تندمي لأنك لن تحتاجي لأطباق كثيرة بجانبه، فقليل من السلطة والخضراوات والشوربة يكفي، ولكن لا تنسي شراء الحمام من تاجر تثقين به لضمان جودته وحجمه أيضا، واغسيله بقليل من الخل الممزوج فى الماء حتى يكون طيب المذاق، وإليك الطريقة:

المكونات:

4 أزواج حمام

كيلو فريك منقوع في الماء

كوبا بصل مفروم

ملعقتان كبيرتا الحجم من ثوم مفروم

أوراق لورا

مكعب مرقة دجاج

ملعقة حبهان

ملعقة فلفل أسود

ملعقتا ملح

ملعقة قرفة

ملعقة كمون

ملعقة بهارات دجاج

كوب سمن

طريقة التحضير:

– أحضري إناء متوسط الحجم، وضعيه على النار حتى يسخن، ثم ضعي ملعقتين من السمن مع كوبي البصل، واستمري في التقليب حتى يتحول لونه إلى الذهبي.

– أضيفي الفريك إلى البصل بعد تصفيته جيدا من الماء، واستمري في تقليبها جيدا.

– ضعي كوبا مغليا من الماء علي الفريك ثم ضعي مكعب المرقة والتوابل والبهارات.

– اتركي الفريك حتى يغلي ثم هدئي النار عليه واتركيه حتى يطهى جيدا.

– جهزي الحمام واغسليه جيدا بالماء والخل، ثم اتركيه إلى أن يجف.

– اتركي الفريك إلى أن يبرد ثم ابدئي في حشو الحمام.

– بعد الانتهاء من الحشو، قومي بوضع إناء كبير علي النار به كوبان من الماء، وضعي فيه بصلة وورق لورا وقليلا من التوابل والملح واتركيه إلى أن يغلي.

– بعد غلق الحمام بالخيط، ضعيه لمدة نصف الساعة بالماء المغلي إلى أن يطهى على نار هادئة، ثم أخرجيه من الشوربة حتى يصفى جيدا.

– في طاسة القلي ضعي ملعقتين كبيرتين من السمن، وشوحي بهما الثوم ثم ضعي التوابل والفلفل الأسود وقليلا من الملح وحمري فيه الحمام على الجانبين.

التقديم:

لا تنسي تحمير قليل من البطاطس وتحضير طبق السلطة وشوربة لسان العصفور مع الحمام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا