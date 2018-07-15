تحالف مؤيد لـفتح الله جولن: مستقبل تركيا سيكون أكثر سوداوية.. وأردوغان استغل الانقلاب

أصدرت منظمة تحالف القيم المشتركة (AFSV) غير الربحية، المؤيدة للمعارض التركي فتح الله جولن، بيانًا بمناسبة الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة على نظام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، التي وقعت في 15 يوليو 2016.

وأكدت الحركة التي تعمل كصوت للمنظمات الثقافية التابعة لـ"جولن" بالولايات المتحدة الأمريكية، أن يوم الانقلاب الفاشل، حقبة سوداء في التاريخ التركي، وأنه في الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة تلك، يظهر أن المستقبل التركي سيكون أكثر سوداوية، لأن الرئيس التركي أردوغان أحكم قبضته على السلطة، ولم يحاسب مخططي ومرتكبي الانقلاب الحقيقيين طبقًا لما تستوجبه العدالة، وانقلبت حياة مئات الآلاف من الأبرياء رأسًا على عقب، حيث تم استهدافهم بالاعتقال والتعذيب، ومورس ضدهم كل أساليب الإقصاء والعزل المجتمعي.

وناشدت الحركة، المجتمع الدولي أن يواصل ضغوطه على نظام أردوغان لإنهاء حالة الطوارئ التي تنتهك كل معايير حقوق الإنسان، ولكي يستعيد مئات الآلاف من الأبرياء المسجونين حقوقهم، وتنتهي معاناة العائلات والأفراد الذين يعيشون حالة مأساوية دون جريمة ارتكبوها.

جدير بالذكر أن فتح الله جولن، هو عالم وواعظ مدافع عن الحقوق الاجتماعية، وقد انتهج منذ عقود منهج الإصلاح من خلال الاهتمام بالتعليم ومد جسور الحوار بين الأديان والحضارات، والعيش من أجل الآخرين، وهو يعد ملهمًا لملايين الناس داخل تركيا وخارجها، وهو الرئيس الفخري لمنتدى الرومي بواشنطن، والرئيس الفخري لمنتدى الحوار بين الثقافات المنعقد في بروكسل ببلجيكا.

فيما يسعى تحالف القيم المشتركة إلى تعزيز السلام والتعايش المجتمعي من خلال الحد من المعلومات الخاطئة والقوالب النمطية الزائفة الصادرة بخصوص المجموعات العرقية والثقافية والدينية المختلفة.

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