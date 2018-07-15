بوكو حرام تسيطر على قاعدة للجيش النيجيري تضم 700 جندي

سيطر عناصر مسلحة تابعة لجماعة بوكو حرام نهاية على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا إثر معارك، في هجوم هو الثاني على القوات النيجيرية في يومين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية اليوم الأحد.

وسيطر الممسلحون على قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندي في ولاية يوبي المحاذية للنيجر والتي شهدت خطف نحو مئة فتاة هذا العام.



وقال مصدر عسكري لم يشأ كشف هويته لفرانس برس إن "إرهابيي بوكو حرام هاجموا قوات الفرقة الـ81 في قرية جيلي في اقليم جيدام. الإرهابيون شنوا الهجوم قرابة الساعة 19,30 (18,30 ت غ) وسيطروا على القاعدة بعد معارك عنيفة استمرت حتى الساعة 21,10 ت غ".

وأوضح أن قائد القاعدة و63 جنديا فروا ولجأوا الى مدينة جيدام التي تبعد حوالى ستين كلم، على ان يلحق بهم 670 جنديا آخرين في القاعدة التي تعرضت للهجوم.

واضاف المصدر "نجهل ما إذا كان هناك ضحايا بين الجنود، سنعلم ذلك لاحقا"، لافتا إلى أن القاعدة التي هوجمت جديدة وان الجنود انتشروا فيها اخيرا آتين من لاجوس.



ونسب قائد ميليشيا محلية الهجوم إلى جناح أبومصعب البرناوي في بوكو حرام والذي يستهدف القوات النيجيرية، وقال "علمنا بأن المهاجمين أتوا من بحيرة تشاد قبل أن يهاجموا القاعدة".

والهجوم هو الثاني للإرهابيين المرتبطين بتنظيم داعش على القوات النيجيرية خلال يومين.

ولا يزال 23 جنديًا نيجيريًا مفقودين بعدما تعرضوا الجمعة لكمين نصبته بوكو حرام في شمال شرق البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا