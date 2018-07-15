وزيرة العدل الألمانية تحذر من الإضرار بسيادة القانون على خلفية ترحيل حارس سابق لـبن لادن إلى تونس

حذرت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، من إلحاق ضرر بسيادة القانون على خلفية ترحيل حارس سابق لـ"بن لادن" إلى تونس.

وقالت بارلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد: "ما تقضيه محاكم مستقلة، يجب أن يسري"، مضيفة بقولها: "إذا كان هناك سلطات ستختار أي حكم قضائي تتبعه وأي حكم لا تتبعه، فإن ذلك سيكون نهاية دولة القانون"، وأكدت أن ربط الإدارة بالأحكام والقوانين يعد أمرا غير قابل للتفاوض.

يذكر أنه تم ترحيل الحارس الشخصي السابق المزعوم لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن من مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا إلى موطنه تونس صباح أول أمس الجمعة.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية قضت عشية الترحيل بأن ترحيل التونسي المدعو سامي ايه، "غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون"، لأن سامي إيه معرض لخطر التعذيب في موطنه، ولكنها لم تبلغ القرار إلا عندما أصبحت طائرة الترحيل في الجو بالفعل.

وتسعى المحكمة حاليا لإعادة سامي إيه، بينما تسعى السلطات في ولاية شمال الراي-فيستفاليا لتقديم شكوى ضد قرار المحكمة.

وكان سامي إيه، قد تصدى لترحيله قانونيا.

وليس واضحا السبب وراء عدم إعلام المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين والسلطات في ولاية شمال الراين-فيستفاليا المحكمة بموعد الترحيل.

ودافعت الوزيرة الألمانية عن إمكانية الذهاب إلى الطريق القضائي بالنسبة للأشخاص المهددين بالترحيل، وقالت: "من يرفض طرق الطعن على قرارات حكومية، فإنه يعرض بذلك جذور دولة القانون الخاصة بنا للخطر".

وأضافت بارلي: "ينتمي لأساس دولة القانون الخاصة بنا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة أية قرارات حكومية. ذلك يعد جزءا من القانون والنظام".

وأعلنت وزيرة العدل الاتحادية جعل إجراءات المحاكم الإدارية أكثر كفاءة والإسهام بذلك في اتخاذ قرارات أسرع، وقالت: "يتعين على الجميع العمل على ذلك بشكل بناء، بدلا من الإضرار بالثقة في سيادة القانون من خلال إجراءات مشكوك فيها"

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا