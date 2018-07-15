فرنسا بطل كأس العالم برباعية أمام كرواتيا

ايوان ليبيا – وكالات :

توج المنتخب الفرنسى بلقب كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه عقب فوزه على نظيره الكرواتى، بنتيجة 4/2، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “لوجنيكى” بالعاصمة الروسية “موسكو”، فى نهائى النسخة الحالية من البطولة.

سجل المهاجم الكرواتى ماريو ماندزوكيتش، هدف التقدم لصالح فرنسا بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 18 من زمن المباراة.

وأدرك إيفان بيريسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتى فى الدقيقة 28 من زمن المباراة.

ثم نجح أنطوان جريزمان فى تسجيل الهدف الثانى لصالح المنتخب الفرنسى عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وعزز بول بوجبا من تقدم منتخب “الديوك” بالهدف الثالث فى الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وقضى الفرنسى الشاب كيليان مبابى على آمال كرواتيا بالهدف الرابع فى الدقيقة 65 من زمن المباراة.

وقلص ماندزوكيتش الفارق بالهدف الثانى للمنتخب الكرواتى فى الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وسدد ريبيتش كرة صاروخية لكن نجح هوجو لوريس حارس فرنسا فى التصدى لها بالدقيقة 48 من زمن المباراة.

وأنقذ الحارس الكرواتى سوباسيتش انفرادا خطيرا من النجم الشاب كيليان مبابى فى الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وتعد هذه المرة الثانية التى يتربع فيها المنتخب الفرنسى على عرش العالم، حيث كانت المرة الأولى فى تاريخه فى نسخة 1998 ونجح “صاحب الأرض” فى تحقيق الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية ليحصد اللقب، بينما خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام إيطاليا فى نهائى مونديال 2006 بألمانيا.

كما حقق منتخب كرواتيا أعظم إنجاز فى تاريخه على مدار مشاركاته بكأس العالم، حيث شارك فى النهائى للمرة الأولى، بعدما احتل المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998، علماً بأنه خسر أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

يذكر أن منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد فى الشوطين الإضافيين ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

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