مقتل 7 أشخاص في تفجير انتحاري في أفغانستان

كابول-العنوان

فجّر انتحاري نفسه أمام مقر وزارة التنمية في كابول اليوم الأحد لدى خروج الموظفين، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 15 آخرين، في أحدث فصول العنف التي تشهدها أفغانستان.

ولم تتبنى أي جهة التفجير الذي قال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي إنه وقع أمام مقر وزارة التنمية الريفية قرابة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.

وأوضح ستانكيزاي أن بين القتلى مدنيين ورجال أمن.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة فريدون آزاندان أن انتحاريا فجر نفسه أمام بوابة أمنية عند مدخل الوزارة لدى خروج الموظفين من المجمع في ساعة الذروة. لكن لم يتضح ما إذا كانت الوزارة مستهدفة في التفجير.

وقال ستانيكزاي أن قوات أمنية وسيارة تابعة لأجانب يعملون مستشارين للوزارة كانوا على مقربة من الموقع عند حصول الاعتداء.

وهي المرة الثانية التي تشهد فيها الوزارة تفجيرا انتحاريا في غضون شهر ونيف. ففي 11 يونيو فجر انتحاري نفسه امام مدخل الوزارة بينما كان موظفون حكوميون ينتظرون حافلة تنقلهم الى منازلهم باكرا في شهر رمضان ما أدى الى مقتل 13 شخصا واصابة 31 اخرين، في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية