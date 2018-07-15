التشكيل الرسمي لنهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا

أعلن منتخبا فرنسا وكرواتيا عن تشكيلتهما الرسمية لمباراة نهائي كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا، حيث تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، في مواجهة تشهد الوصول الأول لكرواتيا عبر تاريخها لنهائي المونديال، بينما تصل فرنسا إلى المباراة الختامية للمرة الثالثة، وذلك بعد الفوز باللقب على أرضها في نسخة 1998 على حساب البرازيل وخسارة نهائي 2006 في ألمانيا أمام المنتخب الإيطالي.

الطريق إلى النهائي

تمكنت فرنسا في دور المجموعات من تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث تغلبت على أستراليا 2-1 وعلى بيرو بهدف نظيف قبل أن تتعادل سلبيًا مع الدنمارك، وفي دور الـ16 تغلبت على الأرجنتين بنتيجة 4-3 ومن ثم تغلبت على أوروجواي بهدفين دون رد في ربع النهائي، وحسمت موقعة نصف النهائي أمام بلجيكا بالفوز بهدف نظيف.

أما كرواتيا فتصدرت المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وذلك بالتغلب على نيجيريا بهدفين دون رد وعلى الأرجنتين بثلاثية نظيفة قبل التغلب على أيسلندا بنتيجة 2-1، وفي دور الـ16 تغلبت على الدنمارك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ربع النهائي تغلبت على روسيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي نصف النهائي تغلبت على إنجلترا 2-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

التشكيل الرسمي:

فرنسا: لوريس- بافارد- فاران- أومتيتي- هيرنانديز- بوجبا- كانتي- ماتويدي- جريزمان- جيرو- مبابي.

كرواتيا: سوباسيتش- فرسالكو- سترينيتش- لوفرين- فيدا- راكيتيتش- مودريتش- بروزوفيتش- بيريسيتش- ماندجوكيتش- ريبيتش.

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