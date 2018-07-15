مودريتش وبوجبا يعانيان من الموسم الأطول في مسيرتهما الاحترافية

منذ 11 شهرا و6 أيام وتحديدًا يوم 9 أغسطس من عام 2017، أُقيمت مباراة السوبر الأوروبي بين كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد، تلك المباراة التي أعلنت رسميًا عن بداية موسم كل من بول بوجبا ولوكا مودريتش ورافائيل فاران وماتيو كوفاسيتش، الذين يستعدون لخوض المباراة الأخيرة لهما في الموسم اليوم، من خلال المشاركة في نهائي كأس العالم عندما يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

ويعد ذلك الموسم هو الأطول للرباعي السابق ذكرهم طوال مسيرتهم الاحترافية، حيث امتد الموسم إلى 342 يومًا، تمكن خلال تلك الفترة ثلاثي ريال مدريد كوفايسيتش ومودريتش وفاران من التتويج بأربعة ألقاب هي السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويصل الثنائي مودريتش وفاران إلى موسكو وفي جعبتهما الفوز في 11 نهائيا على التوالي، تلك المسيرة المظفرة بالبطولات التي بدأت منذ عام 2014 وتحديدًا منذ نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفي تلك الفترة تعرض فاران للإصابة وغاب عن نهائي يورو 2016، ومن المنتظر أن تنتهي اليوم مسيرة أي من الثنائي المظفرة بالألقاب المتتالية.

أما كوفاسيتش فتوج بسبعة ألقاب متتالية ولكنه لم يشارك بصورة أساسية مع ريال مدريد وبات قريبًا من مغادرة البيرنابيو هذا الصيف، وبالنظر إلى رافائيل فاران، فمن المنتظر أن يصبح أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات بالنظر إلى عمره، فاللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يمتلك في رصيده 13 لقبًا من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ويحلم بإضافة لقب كأس العالم إليهم اليوم.

أما مودريتش فسبق أن صرح حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه على استعداد للتضحية بجميع الألقاب التي توج بها طوال مسيرته مقابل الحصول على كأس العالم.

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