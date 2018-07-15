دجوكوفيتش يتعرض للانتقادات بسبب تشجيع كرواتيا

لم تستقبل الجماهير الصربية فكرة دعم نجم التنس نوفاك دجوكوفيتش للمنتخب الكرواتي في المباراة النهائية لكأس العالم اليوم أمام فرنسا، بصورة جيدة، حيث تعرض لانتقادات لازعة بسبب دعمه لكرواتيا التي انفصلت عن يوغسلافيا في عام 1990، وشن فلاديمير دجوكانوفيتش، عضو في الحزب التقدمي بصربيا، هجومًا لاذعًا على اللاعب الصربي قائلًا "نوفاك، ألا تشعر بالعار؟ أكرر، أي شخص يدعم كرواتيا ضد روسيا هو مجنون، كيف لا تشعر بالعار".

كما أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى تعرض دجوكوفيتش لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة له على إنستجرام رفقة لاعبي المنتخب الكرواتي، حيث قال أحد المستخدمين تعليقًا على الصورة "هذا الولد يعيش في إمارة موناكو ولا يهتم بصربيا، وعندما أفكر في أن أمي كانت تعتبره بمثابة ابن لها، أشعر بالحظ الكبير بأنها توفيت قبل أن ترى هذا العار".

يذكر أن ليس كل التعليقات على تلك الصورة التي نشرها اللاعب الصربي في شهر مارس الماضي كانت هجومية على دجوكوفيتش، حيث تواجدت بعض التعليقات التي دعمت السلام والوحدة بين دول البلقان وأشادت بدعم كرواتيا.

وتمكنت كرواتيا من تحقيق المفاجأة في كأس العالم المقام حاليًا في روسيا، وذلك بالوصول إلى المباراة النهائية حيث من المنتظر أن تخوض اليوم الأحد المباراة النهائية للبطولة بمواجهة المنتخب الفرنسي، حيث ستقام المباراة على ملعب لوزنيكي بالعاصمة موسكو في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

ويخوض دجوكوفيتش اليوم المباراة النهائية في بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث تمكن أمس السبت من التغلب على المصنف الأول عالميًا رافائيل نادال في نصف نهائي البطولة في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات، ويخوض اليوم النهائي أمام اللاعب الجنوب إفريقي كيفين أندرسون الذي فجر أكبر مفاجأت البطولة بإقصاء حامل اللقب اللاعب السويسري روجر فيدرير من ربع النهائي.

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