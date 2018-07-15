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مقتل اثنين من المحتجين في اشتباكات مع الشرطة العراقية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مسئول أمني إن اثنين من المحتجين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة السماوة العراقية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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