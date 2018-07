رئيس طاقة البرلمان المصري: تكريم د.خالد فهمي احتفالية برلمانية غير مسبوقة

المتوسط/ خاص”

قال المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة المصري ان احتفالية تكريم د خالد فهمي وزير البيئة والتي نظمتها اللجنة اليوم تعد احتفالية برلمانية غير مسبوقة مشيدا بالأداء الغير مسبوق لوزير البيئة في تعامله الفوري والفعال مع أعضاء اللجنة ومطالبهم الجماهيرية واصرار الوزير علي بحث استفسارات النواب بنفسه والمشاركة الدائمة في جلسات اللجنة والرد شخصيا علي طلبات الإحاطة وتوفير ما يمكن من موارد لحل مشاكل المواطنين وأضاف ان أعضاء اللجنة بالاضافة الي أعضاء من خارجها أثنوا علي الوزير وانجازات الوزارة في عهده وفِي تصديه لمشاكل مزمنة مثل حرق قش الأرز و مكامير الفحم النباتي والتخلص من النفايات الخطرة .

وقال وكيل لجنة البيئة النائب أيمن عبدالله ان الوزير من أعظم علماء مصر في مجالات البيئة وانه اتسم بسعة الصدر والصبر وتقبل ما وجه اليه من انتقادات من أعضاء البرلمان كما اضافت النائبات د سحر عثمان نائبة الشرقية والنائبة عبير تقبية تقديرهن البالغ للوزير والعاملين بالوزارة علي ما بذلوه من جهد لحل المشاكل البيئية بدوائرهم الانتخابية وطالبوا الوزير بالاستمرار في تقديم المشورة للجنة وأعضاءها

هذا وقد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بكلمة مسجلة نظرا لسفرها خارج البلاد استعرضت من خلالها استمرار الوزارة في الحفاظ علي علاقات عمل وطيدة مع أعضاء اللجنة في المرحلة المقبلة والتي ستشهد جهود لربط البيئة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل وبناء الاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠

وقد شارك في الاحتفالية رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع الفروع ومدير عام التفتيش البيئي ورئيسة الادارة المركزية للإعلام والتوعية ومساعد وزير البيئة السابق للاستثمار ورئيسة جهاز إدارة المخلفات الدكتورة فاطمة محسن والتي تحدثت عن خبرتها في العمل مع الوزيرخالد فهمي وزير البيئة.

و شارك المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب في الاحتفالية وألقي كلمة شكر فيها رئيس وأعضاء اللجنة علي مبادرتهم في سن هذا العرف البرلماني الراقي والذي أكد أن زميله وزير البيئة السابق معروف عنة حسن الأداء وخلقه الدمث وروحه المبهجة متمنيا له دوام التوفيق.

وقد حضر الاحتفالية مجموعة من اعضاء لجنة الطاقة والبيئة مثل وجية أباظة نائب الشرقية و ابتسام ابو رحاب النائبة عن الوادى الجديد

وعبير تقبيه النائبة عن الشرقية

ود. سحر عتمان النائبة عن الشرقيه

وايمن عبد الله وكيل اللجنه والنائب عن كفر الشيخ.

وياسين عبد الصبور نائب اسوان

وفايقه فهيم عضو لجنه الاسكان

The post رئيس طاقة البرلمان المصري: تكريم د.خالد فهمي احتفالية برلمانية غير مسبوقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية