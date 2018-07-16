دلعي نفسك بكرات الاستحمام الفوارة واعمليها في البيت

الحمام الدافئ بالمعطرات الجميلة حلم لنا جميعًا للتخلص من الضغوط اليومية في العمل وأعباء الأعمال المنزلية، وكثير منا يدفع الأموال في البيوتي سنتر لشراء المعطرات التي نضعها في البانيو عند الاستحمام.

هل فكرت يومًا في كيفية صنع كرات الاستحمام الملونة التي تنعش الجسم وتجعلك تشعرين بالاسترخاء، إضافة إلى تنعيم الجسم وإزالة خلايا الجلد الميتة؟ الأمر بسيط ولن يكلفك الكثير، فبدلًا من شرائها بأموال كثيرة يمكنك عملها في المنزل بأسهل الطرق التالية..

1- كرات الاستحمام الفوارة يمكن تحضيرها في المنزل، فكل ما تحتاجين إليه هو كوب من البيكنج صودا، مع معلقة من المياه، وقطرات من زيت اللافندر، فالبيكنج صودا معروفة بفوائدها للجسم وقدرتها على تنعيم وتبييض الجلد، واللافندر يمنح جسمك رائحة تدوم طويلًا، ويمكنك استبداله بأي زيت تحبين رائحته، ولإضافة لون معين على الكرات ضعي أي لون من ألوان الطعام الموجودة لديك.

2- هناك طريقة أخرى تساعدك في عمل هذه الكرات، فاخلطي 2 معلقة بيكنج صودا مع نصف كوب ملح ليمون، ونصف كوب آخر نشا، و2 ملعقة صغيرة من أي نوع زيت عطري، مع إضافة قطرات من زيت الزيتون أو جوز الهند، مع ملعقة من مياه وأي لون طعام تفضلينه.

3- لتحضير الكرات بطريقة مختلفة عما سبق، أحضري إناء كبيرا وضعي به البيكنج صودا مع الملح والنشا، ثم أضيفي الزيت العطري وزيت الزيتون بعد خلطهما في كوب زجاجي بمفردهما أولا، ثم أضيفي الخليط للإناء واضربيه جيدًا، وضعي الخليط في علب صغيرة أو أي قوالب وبرطمانات محكمة الغلق، ثم أخرجيها من القوالب بعد نصف الساعة، واحذري في التعامل معها حتى لا تتفكك، واتركيها يومين كي تتماسك، وأبعديها عن الرطوبة.

4- يمكنك عمل أكثر من شكل من الكرات بمختلف الروائح والألوان، واستخدمي زيت اللافندر أو الورد أو النعناع، كما يمكنك استخدام اللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر.

احرصي على استخدام الكرات الفوارة للتخلص من رائحة القدم السيئة أيضًا، فضعيها في وعاء حتى تذوب وضعي رجلك بها، فهي تساعدك في التخلص من رائحة الأحذية الكريهة داخل خزانتك، أو وضعها داخل دولاب ملابسك لتعطيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا