الآيلاينر الألوان موضة العام.. 7 حيل لاختيار المناسب

الآيلاينر من أهم أدوات المكياج عند كثير منا، فهو يساعدنا في الحصول على رسمة مميزة للعين، فمكياج العيون يضيف رونقا وبريقا على مظهرنا، ولكن مع اختلاف ألوان الآيلاينر وتعدّد أشكال العيون، أصبح من الصعب تحديد اللون والرسمة المناسبة لعينك ونوع بشرتك.

والموضة في المكياج هذا العام وصلت إلى الآيلاينر، بداية من تعدد رسوماته حتى اختلاف ألوانه، فبدلا من الأسود التقليدي ظهرت ألوان جريئة، منها البرتقالي والأزرق والبني، ولكن مع كل هذه الألوان عليك تحديد ما يتناسب مع رسمة عينيك ولون بشرتك، وإليك نصائح ستساعدك في ذلك..

1- الآيلاينر الأسود، من الألوان التقليدية المهمة لكل فتاة، ويحتل الصدارة في الألوان، فهو يناسب كل رسومات وألوان العيون، ويساعد في إبراز جمال مكياجك.

2- الفوشيا من الألوان التي تعشقها كثير من الفتيات، ولكن عليك الحذر عند استخدامه، فاللون الفوشيا سيناسبك عند اختيار رسومات الخط الرفيع حتى تكون إطلالتك رقيقة، كما أنه يليق أكثر بصاحبات البشرة الفاتحة.

3- الآيلاينر الأبيض سيناسبك إذا كنت من أصحاب العيون الصغيرة، فابتعدي تماما عن الألوان الداكنة، واستخدمي الآيلاينر الأبيض بخط رفيع مع سحبة بسيطة للخارج، فهذه الحيلة تعمل على توسيع عينك بقدر كاف.

4- الآيلاينر الأزرق، يشبه الكحل الأزرق الذي تفضله معظم الفتيات للحصول على عيون مميزة ولامعة، ويمكنك استخدامه في رسمة رفيعة أو عريضة حسب المكياج الذي تستخدمينه، واعرفي من هنا طرق إزالة الآيلاينر الملطخ بأسهل الطرق.

5- درجات البرتقالي، موضة جديدة في عالم الآيلاينر هذا العام، وقد يتعجب البعض منها، ومع ذلك عليك بتجربته في الخروجات المسائية، وقد يظن البعض أنها مخاطرة كبيرة، لكن درجات النيون هي أحدث الصيحات المبتكرة في ألوان الآيلاينر وتصلح هذه الدرجات لأصحاب العيون الزرقاء أو الرمادية.

6- الآيلاينر الأخضر من الألوان الجميلة التي تصلح لأصحاب العيون البنية والعسلية، ويمكنك استخدام درجات الكحل الأخضر، مع رسمة خط عريض من الآيلاينر الأخضر، وستحصلين على شكل جميل لعينك.

7- الآيلاينر الفضي والذهبي، من أكثر الألوان المناسبة للسهرات والحفلات، فاستخدمي الذهبي إذا كنت من أصحاب البشرة السمراء، والفضي يناسب أكثر أحمر الشفاه الوردي.

بهذه الألوان تحصلين على مكياج رائع ومميز، ولكن اختاري دائما ما يناسب لون بشرتك ورسمة عينك، وإذا كنت من أصحاب العيون الضيقة لا تكثري من وضع الكحل، واكتفي برسم خط رفيع أعلى الرمش فقط، مع مده إلى الخارج.

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